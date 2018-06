La Selección de Argentina perdió 3-0 con Croacia en el Mundial de Rusia 2018 y la prensa de ese país ya le busca reemplazante a Jorge Sampaoli. Uno de los candidatos para agarrar el buzo albiceleste es Ricardo Gareca .

Juan Manuel Pons, periodista de Fox Sports, puso al DT de la Selección Peruan a entre las cuatro opciones para dirigir a la Selección de Lionel Messi y dijo que es la opción más viable para reemplazar a Sampaoli.



"En este orden son los técnicos para reemplazar a Sampaoli: Primero, Simeone (Diego) que va a decir que no. Pochettino (Mauricio) va decir que no porque le gusta Inglaterra. El tercero, Gallardo (Marcelo), va decir que no si algunas cosas no cambian. El cuarto, Gareca que es el más fácil que venga", afirmó.

De inmediato el periodista Renato Della Paolera, le bajó el dedo a Ricardo Gareca afirmando que el DT de la bicolor había quedado fuera de la primera ronda del Mundial Rusia 2018 y que por eso no estaría preparado para dirigir a Argentina.



"A mí me encanta Ricardo Gareca pero con lo que sucedió hoy no puede ser el técnico de Argentina", dijo el periodista de Fox Sports.

