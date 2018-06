Perú en Rusia 2018: Renato Tapia dio entrevista en inglés a periodista de Arabia Saudita

De niño, Renato Tapia no quería estudiar inglés. Sin embargo, su papá Luis le dijo que, si quería triunfar como futbolista profesional, ser bilingüe era un requisito. Así, el volante de la Selección Peruana no tuvo más remedio que ir a clases.



Muchos años después, el esfuerzo dio frutos. Ahora, el 'Cabezón' no tiene ningún problema en dar entrevistas en inglés a medios extranjeros. Ya lo hizo antes (en 2016, durante la Copa América), y tras el amistoso ante Arabia Saudita lo reconfirmó.

Luego del partido que la Selección Peruana ganó 3-0, Renato Tapia brindó una entrevista en inglés al medio saudí KSA SPORTS. "Muchas personas viajaron de diversos países. Es increíble, nos dan la motivación para jugar ese tipo de partidos. Normalmente vemos un montón de peruanos sin importar dónde, pero no esperábamos esa cantidad de gente", dijo.



Perú en Rusia 2018: ¿Hay lesionados en la bicolor? Esto dice el parte médico.

Además, al ser consultado por la permanencia de la Selección Peruana en el puesto 11 del ranking de la FIFA, el mediocampista aseguró que se debe a la unión grupal. "¿El secreto? Permanecer juntos como equipo. Dejamos en segundo plano las indivualidades. Lo primordial es el grupo. Ese es el truco, creo", afirmó.



Pero no fue el único que asombró al declarar en otro idioma. Después de contar que enfrentarán el Mundial partido a partido y halagar al equipo de Arabia Saudita, el jugador fue sorprendido por el reportero, quien, además de hablar en inglés y árabe, le deseó suerte en español.



Mira la entrevista completa aquí:

🎥 || لقاء 🎤 خالد العرافه - مراسل قناة KSA_SPORTS# - مع أحد لاعبي المنتخب البيرو 🇵🇪#السعودية_بيرو #KSA_SPORTS_مع_الصقور 🇸🇦💚 pic.twitter.com/UefUmSNlLc — KSA SPORTS (@riyadiyatv) June 3, 2018

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR