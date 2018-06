Perú en Rusia 2018: la bicolor parte hoy a Saransk para enfrentar este sábado a Dinamarca 

La Selección Peruana entrenó por la mañana y en unas horas viajará a Saransk, ciudad sede de su debut en el Mundial Rusia 2018 . La bicolor debutará este sábado ante Dinamarca a las 11 de la mañana (hora peruana), en el estadio Mordovia Arena.

El viaje de la bicolor a la ciudad de Saransk está programado para las 7 de la noche (hora de Moscú) 11 de la mañana (hora peruana). El equipo de Ricardo Gareca, tras una hora de viaje, llegará a cenar y luego a descansar en el Hotel Admiran.

Perú en Rusia 2018: Saransk y el clima con el que recibirá a la bicolor



El viernes, el entrenamiento en Saransk está programado para las 9 de la mañana, (1 a.m. hora peruana).

El Mordovia Arena, escenario del duelo Perú vs. Dinamarca , tiene capacidad para 45100 espectadores, exclusivamente para eventos realizados por la FIFA. Luego de ellos, el aforo se reduce a 28500. Además, cuenta con césped natural.

Este estadio servirá de sede para cuatro encuentros durante el Mundial Rusia 2018: Perú vs. Dinamarca , Colombia vs. Japón, Irán vs. Portugal y Panamá vs. Túnez.



