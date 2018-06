Jefferson Farfán abandonó la práctica por un golpe en la cabeza (se quedó internado en una clínica de Moscú). Y como si eso no fuera suficiente, a Alberto Rodríguez se le sacó una resonancia en la parte posterior del muslo izquierdo. La primera preocupación, de hecho, era por el bienestar de ambos. ¿Y la segunda? Saber cómo formará la Selección Peruana ante Australia, en su tercer partido en Rusia 2018 .

Ricardo Gareca después de lo que el equipo mostró ante Francia (corrió 102 kilómetros, uno menos que el 'Gallito'), no modificaría mucho: la única variante sería el ingreso de Anderson Santamaría por el 'Mudo'. Luego se mantendría el sistema (4-2-3-1) y hasta a Pedro Aquino, a pesar de que Renato Tapia ya entrena a la par del grupo (con Dinamarca sufrió un golpe en la cabeza).

Jefferson Farfán: FPF dio a conocer informe médico de la 'Foquita' tras sufrir un golpe en la cabeza

Entonces, la Selección Peruana arrancaría con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría y Miguel Trauco en defensa; Pedro Aquino, Yoshimar Yotun y Christian Cueva en la volante; y arriba André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero.

"No hemos tenido la suerte de anotar goles. Lo hemos intentando. Siempre fuimos para adelante, pero en los dos partidos (ante Dinamarca y Francia) con marcador abajo no pudimos darle vuelta. Pero esto no acaba aquí, esto es un gran comienzo", mencionó Edison Flores, quien iniciará sobre izquierda.

La Selección Peruana viajará este domingo a Sochi, donde se medirá el martes frente a Australia. Veremos si Ricardo Gareca mantiene esta pizarra o hace algún cambio de último momento. Vamos en busca de esos tres puntos.

También puedes ver...

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor)

También puedes leer...