Luego de un viaje de más de dos horas y media, la Selección Peruana llegó a Sochi. Ahí, a orillas del Mar Negro, los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán su último partido en Rusia 2018 ante Australia. Aunque ya no existen chances de pasar a octavos, las expectativas de lograr un triunfo son grandes.

Más allá de la eliminación, la gente valora el esfuerzo de la bicolor, además del trabajo de su entrenador. Por eso, en medio de los rumores de una posible partida, cerca de 50 hinchas peruanos cambiaron el clásico "cómo no te voy a querer" por un "Gareca no se va".

" Gareca no se va, no se va, no se va... Gareca no se va" cantaron los fanáticos de la Selección Peruana, ni bien el bus llegó al Radison Blu de Ádler (Sochi). Apenas segundos después, el entrenador argentino bajó y saludó, agradeciendo el gesto.

Al ingresar al hotel, los hinchas presentes volvieron a entonar la arenga a favor de Ricardo Gareca . Si bien se especula que tanto Argentina como Colombia serían los países interesados en contar con él, aún no existe ninguna información confirmada. De todas formas, el hincha peruano se la juega por convencerlo de quedarse.

