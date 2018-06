La Selección Peruana dejó Moscú para mudarse a Sochi, donde jugará el martes su último partido de Rusia 2018, ante Australia. Sin embargo, el plantel no estará completo: Jefferson Farfán se quedó internado en la capital rusa.



Durante el entrenamiento del sábado, la 'Foquita' sufrió un fuerte golpe en la cabeza, tras chocar con un jugador sub 20, y tuvo que ser llevado en ambulancia a una clínica local. Según los exámenes realizados, el delantero sufrió un traumatismo craneoencefálico . Y si bien los resultados fueron favorables, la indicación fue que permanezca internado para observar su evolución.



Distinta fue la situación de Alberto Rodríguez , quien sí viajó a Sochi con el plantel bicolor. De todas formas, su lugar en el once no es seguro: no terminó el partido contra Francia por dolores musculares, y el último sábado también acudió a la clínica. Aunque no es nada grave, su lugar sería ocupado por Anderson Santamaría.



La Selección Peruana ya no tiene chances de pasar la fase de grupos, pero el objetivo de la bicolor es despedirse del Mundial con por lo menos un gol y, de ser posible, una victoria. De lograrla, seguro será dedicada no solo al hincha, sino además a Jefferson Farfán , quien anotó el gol (a Nueva Zelanda) que nos llevó a Rusia 2018.

