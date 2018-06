Perú vs. Australia: sigue EN VIVO la conferencia de prensa de Ricardo Gareca y Paolo Guerrero

Ricardo Gareca y Paolo Guerrero ofrecieron la conferencia previa al partido que la Selección Peruana y la Selección de Australia disputarán este martes. El duelo, que se jugará a las 9 a.m. (hora peruana), marca la despedida de la bicolor del Mundial Rusia 2018 .

"Gareca no se va, no se va, no se va... Gareca no se va" cantaron los fanáticos de la Selección Peruana, ni bien el bus llegó al Radison Blu de Ádler (Sochi). El DT todavía no responderá a las preguntas sobre su continuidad. Lo hará al finalizar la participación de la bicolor en la Copa del Mundo.

Jefferson Farfán se despidió de Rusia 2018 con un emotivo mensaje a sus compañeros e hinchas



Selección Peruana: la palabra de Ricardo Gareca EN VIVO

* Fin de la conferencia de prensa.

Paolo Guerrero: ¿Cuánto le afectó la para? “Es complicado tener que aceptarlo. Dejar jugar 7 meses es complicado".

Ricardo Gareca: “Es bueno que cuando se use a un jugador, responda. Pero también tenemos que entender la continuidad de un jugador que deja un partido. Pero quizá en un futuro puedan estar los dos juntos (Tapia y Aquino). Perú gana en cuanto a eso. En determinados momentos ellos pueden estar juntos en el futuro”.

Ricardo Gareca: "Veo que Rusia ha comenzado muy bien en cuanto a la fortaleza que pueda llegar a tener. La observación que puedo tener es la de afuera, depende de quién le toque ya se verá su poderío. Se verá a partir de ahora el verdadero poderío de cada selección”.

Ricardo Gareca: "Farfán tuvo un choque con un compañero, nos preocupó pero tenemos que reconocer, no solo agradecer la reacción inmediata de nuestro comando médico, sino a lo muy preparado que está Rusia y tuvo atención inmediata. Ahora lo que marca Rusia como cuidado lo obliga a permanecer 72 horas internado. Él ya podría ser dado de alta, pero Rusia manda 72 horas”.

Ricardo Gareca: "Yo creo que lo relevante es poder estar a la altura, lo que se ve dentro del campo de juego, y yo he visto una paridad, aunque Francia ganó bien. Y creo que en cuanto a los años que uno está fuera del Mundial, no le doy importancia. Le doy importancia a lo que veo en el campo, al presente. Lo más importante que me queda es que Perú está a la altura”.

Ricardo Gareca: "Creemos que Australia es un rival muy duro, como característica dejan todo dentro de campo de juego, tienen una manera de jugar, en independiente de la juventud, son muy parejos en sus líneas. Vamos a dar lo máximo que tenemos que dar. Por eso tomamos este partido como los anteriores. Los reconocemos como una gran selección".



Ricardo Gareca: "Saber qué es justo o injusto, prefiero omitir esa respuesta. Creo que todo lo que nos ha pasado a Perú le va a servir para crecer. No hemos podido lograr las metas, pero saber dónde estamos parados sí era una meta, y desde ese punto de vista sí vamos a crecer. Las perspectivas son buenas”.

Paolo Guerrero: “El grupo se tocó después de la eliminación. Voy a ser sincero. Pero es lindo sentirlo, porque el siguiente partido debe ser una revancha y así lo siente el equipo. Veo a todos mis compañeros con el cuchillo entre los dientes para no irnos con las manos vacías”

Paolo Guerrero : "Tenemos que agradecer a Dios que Jefferson Farfán está bien, fue muy delicado lo que le pasó.. Tenemos 'Foquita' para rato. espero tenerlo pronto a mi compadre aquí porque es el que pone la chispa".

Paolo Guerrero: "Es increíble lo que se logró, unir al Perú y es increíble lo que hemos vivido y esperemos que el país siga unido. Esa es nuestra motivación y nuestra fuerza. Todo ese cariño lo tenemos que retribuir dentro del campo".

Ricardo Gareca: "No quiero que la gente se pierda el recibimiento a la Selección Peruana, es algo que va a quedar en la memoria de todos"

Ricardo Gareca: “Gracias a Dios y la Virgen Jefferson Farfán está bien, gracias por el manejo que le han dado a la noticia. Lo más importante de todo es que él se repone y eso es fundamental"

Paolo Guerrero: "Yo puedo seguir jugando después de la Copa, no tengo la fecha del castigo pero yo me mantengo firme luchando por mi carrera. No sé si será mi último partido porque sé que todavía puedo jugar y aportar mucho. Mañana vamos a jugar dejando la vida en el campo. Queremos irnos con los tres puntos y darle esa alegría a los hinchas, nuestras familias y a cada uno de nosotros".

Ricardo Gareca: ¿Cual es su pensamiento para después del encuentro?

"No es momento para hablar, yo agradezco a la gente, al pueblo, a los hinchas peruanos el apoyo que hemos tenido desde siempre. Ahora tengo puesto todo en el partido de mañana. sabemos que cuando termine todo esto se termina el vínculo y es momento de comenzar a pensar pero hoy por hoy no tengo una respuesta".

Paolo Guerrero: "El equipo a pesar de la eliminación se ha repuesto rápidamente esperando el partido de mañana. irnos por lo menos con tres puntos es lo que el grupo quiere y darles esa pequeña alegría a los peruanos que estuvieron aquí apoyando a la Selección y no irnos con las manos vacías".

Ricardo Gareca: "Es un partido para nosotros muy importante queremos terminar de la mejor manera la Copa del Mundo, para la gente que nos va a venir a ver y también para el país que nos está viendo y que tanto nos ha apoyado. es un partido de la misma importancia como el debut, esa es la manera en la que vamos a esperar este partido".

DEPOR EN RUSIA 2018

Hincha israelita entró a la concentración. (Instagram André Carrillo)

LEE TAMBIÉN