Perú vs. Australia se miden EN VIVO y EN DIRECTO TV ONLINE por la última jornada del Grupo C del Mundial Rusia 2018. El cotejo se desarrollará, este martes, desde la 9:00 a.m. (hora peruana) y se jugará en simultáneo con el duelo entre Francia y Dinamarca, vía Latina, DirecTV, Cuatro, entre otros canales. La Selección Peruana buscará su primer triunfo en Rusia 2018 y, de paso, cortar la mala racha de no sumar de a tres desde hace ocho partidos en este certamen.



Antes del encuentro de la Selección Peruana ante Australia, había dos preocupaciones: la recuperación de Jefferson Farfán y, por supuesto, saber qué pasará con el futuro de Ricardo Gareca, quien mañana culmina contrato con la FPF. Respecto a la 'Foquita' hay buenas noticias: se está recuperando del golpe que sufrió en la cabeza. Con la segunda, esto es lo que dijo el 'Tigre'...



Paolo Guerrero: "Seria lindo que Ricardo Gareca se pueda quedar, hay que meterle presión" [VIDEO]

"No es momento para hablar, yo agradezco a la gente, al pueblo, a los hinchas peruanos el apoyo que hemos tenido desde siempre. Ahora tengo puesto todo en el partido de mañana. Sabemos que cuando acabe todo esto se termina el vínculo y es momento de comenzar a pensar pero hoy por hoy no tengo una respuesta", mencionó Ricardo Gareca.

Respecto al duelo que sostendrán ante los dirigidos por Bert van Marwijk, Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana , señaló: "El equipo a pesar de la eliminación se ha repuesto rápidamente esperando el partido de mañana. Irnos, por lo menos, con tres puntos es lo que el grupo quiere y así darles esa pequeña alegría a los peruanos que estuvieron aquí".

En tanto, se confirmó que Renato Tapia, quien no estuvo ante Francia por un golpe en la cabeza en el cotejo ante Dinamarca, regresará a la pizarra de Ricardo Gareca. Reemplazará a Pedro Aquino y estará en la primera línea de volantes junto a Yoshimar Yotun.

Ojo, los 'Socceroos' irán con lo mejor que tienen: el empate que alcanzaron frente a Dinamarca los dejó con vida en Rusia 2018 . La ecuación para ellos sería sumar tres puntos frente a nosotros y esperar que Francia derrota a la 'Dinamita'.

Perú vs. Australia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores; y Paolo Guerrero.

Australia: Mathew Ryan; Joshua Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich; Mile Jedinak, Aaron Mooy, Tom Rogic; Mathew Leckie, Robbie Kruse y Andrew Nabbout.

También puedes ver...

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor)

También puedes leer..