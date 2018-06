Perú vs. Dinamarca chocan, este sábado, en el estadio Mordovia Arena de Saransk, por la fecha 1 del grupo C de Rusia 2018 . El partido está programado para las 11:00 de la mañana (hora peruana). Este encuentro marca el debut de ambos equipos en el Mundial.

A las 11:00 am. (hora peruana) ya habremos cantado el Himno Nacional del Perú. Lo habremos cantado todos. Los millones que lo verán detrás de una pantalla, y los más de 45 mil que dejaron todo y viajaron a Rusia.

Son muchos. Muchísimos. Tantos, que algunos se sorprenden. "Los peruanos están en todos lados. Parecen locales", dicen en redes sociales. Tienen razón. Por las calles de Saransk resulta difícil no cruzarte con alguien vestido de blanco y rojo. Estamos en todos lados. Y no es para menos: estamos de vuelta. Después de 36 años, estamos de vuelta.

Perú vs. Dinamarca: así van las apuestas

Casa de apuestas Perú Empate Dinamarca Betsson 3.35 3.30 2.40 Inkabet 3.40 3.30 2.45 Bet365 3.25 3.30 2.40

Si hubo alguna maldición, acumulamos los puntos suficientes para romperla. Ganamos en Paraguay de visita después de 12 años, vencimos a Ecuador en Quito por primera vez en nuestra historia, sumamos un empate en La Bombonera y, ante Colombia, Daniel Ospina tocó la pelota que no debió tocar (porque era tiro libre indirecto) y nos dio el pase al repechaje. El resto, los partidos ante Nueva Zelanda y el drama por tener a nuestro capitán, Paolo Guerrero, los sabemos de memoria.

Hicimos lo que teníamos que hacer. Aguantamos 36 años de burlas, de desilusiones. Aprendimos a confiar una y otra vez aunque nos llamaban incrédulos. Sufrimos. Nos caímos, pero nos levantamos y volvimos a creer. Así, cada cuatro años. Pero al final siempre nos veíamos obligados a elegir una selección favorita y alegrarnos con sus triunfos mundialistas, como para también sentirnos parte.

Ya no es necesario. Hemos regresado a la máxima fiesta del fútbol. No importa si pocos apuestan por nosotros. Mejor así. Estamos acostumbrados a dar la contra, a creer y a dar la sorpresa. Y esta vez no será distinto. Ante Dinamarca, la Selección Peruana , el equipo de Ricardo Gareca, saldrá a demostrar que la espera valió la pena.

PERÚ VS. DINAMARCA: PROBABLES ALINEACIONES

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores (Paolo Guerrero), Jefferson Farfán.



Dinamarca: Kasper Schmeichel; Henrik Dalsgaard , Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Larsen, William Kvist, Thomas Delaney , Pione Sito, Yussuf Poulsen, Christian Eriksen y Nicolai Jorgensen