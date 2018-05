Perú vs. Escocia: todo lo que debes saber si vas al partido en el Estadio Nacional

Hoy se enfrentan Perú vs. Escocia , partido de despedida de la Selección Peruana antes de su viaje al Mundial de Rusia 2018. Más de 30 mil hinchas se preparan para asistir al encuentro que se jugará en el Estado Nacional.

Planifica tu tiempo y ruta. Recuerda que el partido empieza a las 8 p.m., y muchos hinchas saldrán con anticipación hacia el Estadio Nacional, por lo que es importante planificar la ruta que tomarás y salir con anticipación, pues las avenidas principales podrían saturarse.



Cuidado con las entradas. Si no lograste adquirir tu entrada a través de la plataforma autorizada por la FPF, no trates de conseguir entradas por canales online no autorizados, ni confíes en las ofertas de los revendedores online, puesto que podrías arriesgarte a una estafa. Recuerda que, si el titular de las entradas quiere cambiar el nombre de su acompañante (en caso haya adquirido 2 entradas), deberá pagar S/ 25.00.

¿A qué hora puedes ingresar al estadio? Las puertas del Estadio Nacional, para el Perú vs. Escocia , se abrirán desde las 2:00 p.m. para que los hinchas ingresen con anticipación y sin aglomeraciones.



Identifica las salidas de emergencia. Al ingresar al Estadio Nacional, ubica rápidamente las salidas de emergencia, en caso suceda algún siniestro. Si lo disfrutas en tu casa o en algún lugar público, no dejes de hacer lo mismo. Tu seguridad es primero.

Ojo al cierre de calles. La gerencia de Transporte Urbano informó que estas vías estarán cerradas desde el medio día: José Díaz, Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y la Av. Paseo de la República (sentido de norte a sur), desde la Av. 28 de Julio hasta Jirón Madre de Dios. Utilizar vías alternas como las avenidas Petit Thouars, Arequipa, República de Chile, Arenales, Salaverry, Cuba, Alejandro Tirado, 28 de Julio, José Gálvez e Iquitos.

Evita usar material pirotécnico. Recuerda que el uso de pirotécnicos puede poner en peligro tu vida y la de otras personas, evita usarlos. Es mejor celebrar el encuentro en familia y amigos con una hinchada responsable.



Seguridad ante todo. Al menos 1,200 policías y agentes de seguridad estarán ubicados en el estadio y alrededores. Recuerda que el Metropolitano ampliará su servicio entre las 23:00 y las 24:00 horas, además 16 buses retén estarán disponibles para desplazarse directamente a la estación Estadio Nacional desde la Estación Central y la estación Plaza de Flores.

Respeta al rival. Durante el partido entre Perú y Escocia no apruebes ni participes de actitudes o conductas agresivas que perturben a los demás espectadores e hinchas, sobre todo a los del equipo rival. No provoquemos una sanción de FIFA a nuestro primer escenario deportivo.

