Perú vs. Francia: Renato Tapia y otros dos titulares trabajaron de forma diferenciada y son duda 

Renato Tapia hizo este miércoles en Ekaterimburgo trabajos diferenciados por tercer día consecutivo. Todo indica que el volante de la Selección Peruana no llegaría al compromiso con Francia y se convertiría en la primera baja; no obstante para nuestra mala suerte la lista de jugadores no aptos podría incrementarse.

Al igual que el jugador del Feyenoord, André Carrillo también continuó con los trabajos aislados este miércoles. El extremo estaría superando una sobrecarga muscular y por eso Gareca habría decidido no forzarlo. De él, hay mejores expectativas y se espera que pueda llegar ok para este jueves.

Esta información mas o menos se manejaba hasta antes de partir a Ekaterimburgo; sin embargo lo que se vio en el entrenamiento de este miércoles si preocupó (más) a todos. Y es que a Tapia y Carrillo, esta vez se sumó Alberto Rodríguez.

El 'mudo' parecía no tener problemas y había entrenado a la par del resto del equipo, pero este miércoles estuvo aislado. Todavía no se conocer la razón, pero esta noticia si que ha encendido las alarmas en la Selección Peruana .

Este miércoles por la tarde Ricardo Gareca dará una conferencia de prensa previo al partido del jueves y ahí se espera que pueda comenzar a dar pistas de los jugadores que tendrá a disposición para el encuentro contra Francia.