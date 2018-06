Perú vs. Suecia: así se escuchó el himno de la Selección Peruana [VIDEO]

Minutos antes del Perú vs. Suecia , cada selección entonó su himno. Y, pese a ser visitantes, el Himno Nacional demostró nuevamente que, pese a la distancia, el aliento de la hinchada de la Selección Peruana no tiene de fronteras.



Miles de hinchas de la bicolor, provenientes de distintas partes del mundo, se reunieron en el Estadio Ullevi, Suecia, para demostrar su apoyo al equipo de todos. Y lo hicieron desde antes del pitazo inicial.



► Sigue aquí el minuto a minuto del Perú vs. Suecia.

En Gotemburgo, la segunda ciudad más importante de Suecia después de Estocolmo, la Selección Peruana juega su último amistoso previo al Mundial, ante la Selección de Suecia.

Ricardo Gareca sorprendió juntando desde el arranque a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. El once inicial en el Perú vs. Suecia fue Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun; André Carrillo, Jefferson Farfán, Christian Cueva; y Paolo Guerrero.

► Conoce el itinerario de la Selección Peruana en el Mundial.

La blanquirroja debutará en Rusia 2018 el próximo sábado 16 de junio (11:00 am. hora peruana) ante Dinamarca. Luego enfrentará a los otros dos equipos del Grupo C: Francia y Australia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR