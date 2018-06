¡ Ricardo Gareca no se va! es el grito de los hinchas en Rusia 2018. El técnico de la Selección Peruana habló de su continuidad en conferencia de prensa. ¿Se va o se queda? le preguntaron. No fue ni un sí ni un no, pero señaló que tras el Mundial Rusia 2018 , la respuesta llegará rápido.

"No es momento para hablar, yo agradezco a la gente, al pueblo, a los hinchas peruanos el apoyo que hemos tenido desde siempre. Ahora tengo puesto todo en el partido ante Australia. Sabemos que cuando termine todo esto se termina el vínculo y es momento de comenzar a pensar, pero hoy por hoy, no tengo una respuesta", dijo.

Paolo Guerrero: "Seria lindo que Ricardo Gareca se pueda quedar, hay que meterle presión"



A Ricardo Gareca le preguntaron por los amistosos ante Holanda y Alemania, que se jugarán tras el Mundial Rusia 2018. En su respuesta habló más de su continuidad con la bicolor.

“La respuesta tiene que ser como corresponde, una vez que termine todo esto. Es todo un país el que necesita una respuesta y dentro de la excelente relación que tenemos con la FPF, Con Juan Carlos Oblitas, tiene que haber una respuesta bastante rápida de mi parte", dijo.



El vínculo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana termina con el partido ante la Selección de Australia. La Federación Peruana de Fútbol agotará esfuerzos para renovar su contrato hasta el Mundial de Qatar 2022.

Por lo pronto el entrenador dijo que quiere regalar una alegría al país con un triunfo y pidió que el hincha no se pierda la llegada de la bicolor al país. "No quiero que la gente se pierda el recibimiento a la Selección Peruana , es algo que va a quedar en la memoria de todos", afirmó.

La Selección Peruana tenía como fecha tentativa de retorno el 28 de junio pero el viaje se reprogramaría para el viernes 29, para arribar a la capital en un horario en el que los hinchas puedan estar en el aeropuerto.

DEPOR EN RUSIA 2018

Hincha israelita entró a la concentración. (Instagram André Carrillo)

LEE TAMBIÉN