El arco no fue del triunfo para Perú [Análisis]

Perú se fue la batalla con todas sus armas ante Francia, pero ninguna estuvo cargada. No hubo complejo, tampoco puntería. Francia continúa sin exhibir el juego de un equipo que aspira a ganar el Mundial, pero fue la Blanquirroja quien no se lo permitió. La diferencia en el marcador estuvo en las cualidades individuales de sus intérpretes: laterales más rápidos, un delantero con mucha ubicación (y fortuna), un plantel que sigue su evolución sin un techo a la vista. No le alcanzó al equipo de Ricardo Gareca , que dejó el pellejo.



La Selección Peruana sigue sin marcar un gol en Rusia 2018 . De todos los partidos, el más difícil para hacerlo era este. Los caminos para el contragolpe demostraron ser campos minados, con un rival más rápido en defensa. También en ataque.



Gareca se vio obligado a cambiar el plan original y hacer cambios en todos los frentes, donde las pequeñas ventajas obtenidas por el rival amenazaban con un resultado mayor. Metió en ataque a Jefferson Farfán y a Raúl Ruidíaz para intentar encontrar una grieta en la defensa francesa; además hizo entrar a Anderson Santamaría por Alberto Rodríguez, para frenar la velocidad de los 'blues'. Cerramos bien nuestro arco, pero sin encontrar la llave para abrir el del frente.

Cambio: sale "pensá", entra "avanzá"

La imagen de las Eliminatorias Rusia 2018 fue Gareca, la punta de sus dedos en las sienes, diciéndole a sus jugadores que piensen antes de jugar la pelota. Antes Francia la postal cambió: ahora se le vio con los brazos extendidos hacia adelante, pidiéndole a Christian Cueva que no se frene, que no corte el contragolpe con un pase atrás, que se arriesgue en campo francés.



Perú estuvo contenido en ataque y el técnico entendió que era momento de romper amarras y lanzarse al ataque. Pero entre el arco y los jugadores peruanos, Francia plantó un muro con Raphael Varane y Samuel Umtiti, centrales del Real Madrid y el Barcelona respectivamente. Perú jugó sin complejo y personalidad porque sabía el rival que tenía al frente, porque sabía que las probabilidades estaban en su contra. No siempre se pueden esquivar tales diferencias.



Si la Selección Peruana se vuelve a casa sin anotar, no se le puede reprochar nada. Es importante pensar que Rusia 2018 terminó para el equipo ante Francia. Ya sin chances de pasar a octavos, Perú enfrentará ante Australia su primera batalla rumbo a Qatar 2022.