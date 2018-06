Rusia 2018: Coki Gonzales y Jesús Arias conforman una dupla Mundial

¿Recuerdas cómo aprendiste a pronunciar el enredado nombre del alemán Schweinsteiger? Sí, fue con aquellas transmisiones de la Bundesliga del ‘Tanque’ Jesús Arias y ‘Coki’ Gonzales. Ellos se conocen de memoria, juegan en pared y son la mejor dupla del fútbol televisivo. Y ahora se alistan a ‘romperla’ en Latina, el canal del Mundial.

¿Qué sensaciones a pocos dias de debutar en la Copa del Mundo?

JA: Emocionado de estar en mi primer Mundial, y con Perú ya es otro precio. Toca trabajar, disfrutar al máximo y asumir todo con responsabilidad”.



CG: Será mi primer Mundial acreditado. Estuve en Brasil 2014, pero sin acceso a nada. Para cubrir tuve que comprar mis entradas. Ahora será distinto.

Y viene una agenda de trabajo muy recargada.

CG: Sí, arrancamos con el Rusia vs. Arabia y de ahí corremos al aeropuerto para viajar a Sochi, en donde haremos el España-Portugal. Después nos vamos a Saransk para el Perú-Dinamarca. Luego volvemos a agarrar vuelo, esta vez a Rostov, para el Brasil-Suecia. Esa será la tónica de la cobertura. De un lado a otro para ofrecer lo mejor al televidente.

Y tú, ‘Tanque’, ¿cómo te llevas con el ruso?

Ahí, todo bien. Full ensalada rusa (risas). Aprovecharemos el viaje para seguir aprendiendo.Cada día nos ponemos más al tanto de los equipos y de los protocolos a seguir por FIFA.

Ambos ya compartieron viajes, pero nada como los 45 días que estarán en Rusia .

JA: Es un montón, pero no dejaré que ‘Coki’ agarre el control remoto. Apagaré la luz para que me deje dormir (risas).

CG: Si quieren molestar al ‘Tanque’, coman sandía delante suyo. Métanle mano a su comida y despiértenlo cuando ‘jatea’. No saben... a correr (risas).