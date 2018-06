Ya no falta nada para el juego entre la Selección Peruana y Francia en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Rusia 2018 . Y, como protocolo de la FIFA, Didier Deschamps , DT de Les Bleus , brindó una conferencia de prensa, donde elogió a la bicolor

Perú vs. Francia: Renato Tapia y otros dos titulares trabajaron de forma diferenciada y son duda

"Estudiamos a Perú , tienes jugadores excelentes en ataque. Son pequeños, pero muy ágiles. En los últimos tres partidos, solo les encajaron tres goles. Dos fueron de balón parado. Son ofensivos, pero como todos los de Sudamerica, cuando hay que defender, defienden", dijo el DT del 'Gallito'.

"Saben como defender cuando hay que defender. La Selección Peruana tiene una destreza técnica para provechar los pequeños espacios con pequeños toques, algo que caracteriza a los sudamericanos", añadió el estratega de los euorpeos.

Y evitó entrar en juegos de palabras con sus críticos. "Cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera. No voy a comentar sobre los comentarios. Hemos tenido dificultades y fueron mayores de las que pensamos", comentó el entrenador sobre su debut.

"No obstante, salvamos el resultado y marcamos dos goles. No me quiero esconder tras de eso, pero para obtener el mismo resultado mañana, tenemos que rendir a mayor nivel", finalizó Deschamps.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR