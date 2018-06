Técnico de Australia: "Perú jugará como local y nos va a exigir mucho"

La Selección Peruana ya no tiene opción de avanzar a los octavos de final de Rusia 2018, pero nuestro rival de turno, Australia, aún tiene chances de clasificar a la siguiente etapa de la Copa del Mundo, por eso el partido que se jugará en la cancha del estadio de Sochi es vital para los 'Socceroos'.

Aunque en tienda australiana son conscientes que no la tendrán fácil por más que la bicolor ya no tenga nada que hacer en el Mundial. Hay respeto, tal como lo dijo el entrenador Bert Van Marwijk en conferencia de prensa.



"No va a ser fácil. Perú es un equipo muy bueno y lo ha demostrado en el Mundial aunque no se han clasificado. Creo que sus jugadores van a hacer todo lo posible para presentar un buen rendimiento", dijo el DT.

La Selección Peruana quiere despedirse con una victoria ante Australia y romper con esa mala racha de no ganar hace ocho partidos en una Copa del Mundo.



"No creo que vayan a cambiar mucho. Además, van a jugar un partido como si estuvieran en casa y eso es importante para fortalecer a un equipo", advirtió.



MÁS DEL PERÚ VS. AUSTRALIA

