Francia en Rusia 2018: ¿qué dijo Antoine Griezmann sobre la Selección Peruana?

Aunque está enfocado en el debut de Francia ante Australia, Antoine Griezmann no dudó en referirse a Perú , selección a la que enfrentará en la segunda fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018.

El delantero de la Selección de Francia , quien no quiso revelar en qué club jugará la próxima temporada, aseguró que "Perú y Dinamarca son rivales difíciles. Los conocemos bien y sabemos que defienden bien, pero ahora estamos enfocados en Australia y mirando videos de cómo juega".

Antoine Griezmann considera que su país tiene el poderío para ganar la Copa del Mundo y aseguró que no le importa cómo se consiga.



"Mi objetivo es ganar la Copa del Mundo con Francia y no me importa cómo lo hagamos o nuestro estilo de juego", dijo el atacante en conferencia de prensa.

En la antesala del debut de Francia en el Mundial contra Australia el sábado, el delantero de 27 años comentó: "Yo creo en este grupo y en los momentos importantes todos estaremos ahí. Sabemos que en ataque podemos hacerle daño a cualquier equipo".

"Me siento cómodo con el sistema y soy cercano a (Didier) Deschamps (el técnico de Francia). Es una buena mezcla para obtener buenos resultados", añadió.

Se espera que Griezmann encabece el ataque de los campeones del mundo en 1998, que se encuentran entre los favoritos para ganar el torneo.



"El primer partido es el más importante, especialmente como grupo", dijo. "Queremos ganarlo para estar más cerca de los octavos de final". / Reuters



