Selección Peruana: 5 conclusiones que dejó la derrota ante Francia y la eliminación de Rusia 2018

A falta de un partido, la Selección Peruana quedó eliminada de Rusia 2018 tras caer ante Francia . Acá te explicamos algunas conclusiones que dejó el retorno de la bicolor a un Mundial.

1. Faltó meterla. Perú generó mucho, pero no estuvo fino de cara a la definición. Los mismo pasó ante Dinamarca. La Selección de Francia, en cambio, aprovechó sus chances y, con una que entró, definió el partido.

2. Pagamos por nuestros errores. Los dos goles que ha recibido la Selección Peruana en Rusia 2018 han llegado porque no supimos cuidar la pelota y la defensa quedó mal parada. Queda demostrado que a este nivel esos errores se pagan caro.

3. La eliminación duele, pero es justa. Francia anotó y Perú no. Dinamarca también la metió y nos ganó. La Selección Peruana no hizo malos partidos, pero meter goles es parte del juego. Por lo tanto, las derrotas son merecidas. Queda no quedarnos con el resultado y seguir trabajando para mejorar eso.

4. Estamos en condiciones de competir con cualquiera. Nadie nos pasó por encima. Ni Dinamarca ni Francia. Es más, por momentos se metió al equipo francés, candidata a ganar el Mundial, en su cancha. En defensa, tras un primer tiempo complicado, se corrigió y casi no nos llegaron.

5. Ricardo Gareca se debe quedar. Se nota el trabajo y que Perú maneja un estilo. Con el ‘Tigre’, el equipo se hizo competitivo, sólido en defensa, y volvió a ganarse el respeto de las demás selecciones.



Además, la actitud de la selección es la correcta. Perú jugó sin complejos, sin mirar a nadie como ‘cuco’. Perú encaró a las estrellas francés y no se sintió menos. Igual sucedió con Dinamarca y a lo largo del proceso eliminatorio. Si se da la posibilidad, la FPF debería seguir apostando por él.

