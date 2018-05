El compromiso de Alberto Rodríguez con la Selección Peruana no está en discusión. Es – más bien – uno de los futbolistas que se repotencia cuando defiende a la ‘bicolor’. Sin embargo, este desempeño no pudo replicar con camiseta de Junior. Por eso, el técnico Julio Comesaña ha hecho extensivo (una vez más) su desazón y reveló que el ‘Mudo’ regresó a Lima “sin permiso del club”.

“Yo no soy la persona autorizada para darle a Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su Selección. Yo le dije - antes del viaje que tenías – que no lo iba a utilizar tres partidos. Pero que a nuestro regreso él ya tendría que estar viajando para unirse a su Selección. Le pregunté sobre qué va hacer. Pero, como el no habla mucho, le consulté si le gustaría ir para su país”, explicó el técnico de Junior.

Los ánimos en Junior no son del todo buenos. El club quedó eliminado de la Copa Libertadores, a pesar del gran esfuerzo económico que realizaron para ser protagonista del certamen.

“Entonces le dije: anda al club y habla con el gerente, para que este hable con el presidente. Si la dirigencia le autorizaba, me lo iban a consultar a mí. Pero nada de eso ocurrió. No fue a la gerencia. Solo mandó un WhatsApp diciendo que yo le había autorizado el viaje”, agregó Comesaña.

Por otro lado, el técnico de Junior manifestó que el la dirigencia definirá en las próximas horas el futuro de Alberto Rodríguez , que ya se encuentra entrenando en la Videna con la Selección Peruana .

Perú entrena en la Videna, con miras al choque amistoso ante Escocia. (Video: Instagram)