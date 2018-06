Selección Peruana: Edison Flores habló sobre su suplencia ante Suecia

Tras varios partidos de inamovible en el 11 de la Selección Peruana , Edison Flores fue al banco de suplente para permitirle a Ricardo Gareca ver jugar juntos a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en el ataque de la bicolor.

El 'oreja' señaló que trabaja para ser titular, pero que no se hace problemas con esperar su chance desde el banco. Sus declaraciones fueron una prueba más de lo fuerte que se encuentra el grupo.

"Uno siempre quiere jugar desde el inicio, pero no me incomodó no arrancar (de titular). Estoy aquí, estoy disfrutando cada día, poder estar en la selección", dijo Flores.

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes sostuvo que se empeñará en disfrutar al máximo esta experiencia de jugar un Mundial al lado de sus compañeros.

"En el Mundial también espero disfrutar estos días con mis compañeros porque así de fácil no se da esta convivencia", puntualizó.