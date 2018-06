Selección Peruana: Edison Flores, el jugador que lucha contra el racismo y la violencia

En la cancha casi ni se queja. Le muestran una amarilla por equivocación y Edison Flores , en vez de fruncir el ceño, alzar los brazos o reaccionar de forma violenta, sonríe. No es una sonrisa burlona, sino más bien algo tímida y nerviosa, ya típica en el volante de la Selección Peruana .



'Orejas', como lo llaman desde niño, es un jugador noble, sin malicia ni poses. No hace berrinches en el campo ni se lamenta innecesariamente. Va siempre al frente, salvo que tenga que defender. Y nunca lo hace con malicia.



Es, vale decirlo, un futbolista con sensibilidad. Y no solo dentro del 'verde', sino también fuera, recordándonos esas causas que a veces se dejan en un segundo plano, cuando deberían ser prioridad: el racismo, el clasismo y la violencia contra la mujer son solo tres ejemplos.

► "Este sueño no se terminó hoy, este sueño recién empieza", dijo Edison Flores.

Edison Flores participa continuamente de campañas en contra de este tipo de problemas. Su último mensaje fue publicado por el New York Times antes del partido de la Selección Peruana ante Francia, por la segunda fecha de Rusia 2018.



“En el Perú se da más la discriminación por la clase. Se le ponen muchos apelativos a la gente, muchas veces por el clasismo que se da contra los indígenas. Las clases altas creen que pueden decir y hacer lo que quieran, pero eso debe acabar”, dijo al medio estadounidense.

¡Este mensaje es para todos los peruanos! ⚽️🤝🇵🇪❤️ pic.twitter.com/h9LZttJp8e — Edison Flores (@edisonflores135) June 23, 2018

No es la primera vez que se refiere a temas sociales. Hace un mes también se mostró en contra de la violencia hacia las mujeres. Y lo hizo en sus redes sociales, usando el 20 que lleva en la espalda como una estadística: en Perú , cada 20 minutos se denuncia un caso de violencia sexual.

Incluso, el año pasado, antes de jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, también usó su página oficial de Facebook para, en coordinación con el Ministerio de Cultura, enviar un mensaje en contra del racismo.

Edison Flores es uno de los jugadores favoritos de la hinchada peruana. Y motivos sobran. Es ejemplo para los más niños: no solo es humilde, perseverante y talentoso, sino además aprovecha su popularidad para ser un agente de cambio social. En la cancha puede no quejarse, pero fuera no se queda callado. Y hay que escucharlo: 'Orejas' es mucho más que una sonrisa tímida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR