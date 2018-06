La Selección Peruana hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero no fue suficiente. No pudo anotar y, encima, Francia le hizo un gol. Con ese resultado en contra, no le quedó otra opción que aceptarlo: a falta de un partido por disputar, ya está fuera de Rusia 2018.

Sin embargo, no se perdió en todas las canchas. Al menos así lo aseguró L'Equipe, uno de los diarios deportivos más reconocidos en Francia. El medio le dedicó una nota a la hinchada bicolor, destacando su aliento durante los más de 90 minutos que duró el encuentro.

"Los fanáticos incas le rindieron homenaje a la Selección Peruana , a la que empujaron implacablemente a pesar de la decepción. De los 36,000 asientos en el estadio de Yekaterinburg, casi 25,000 fueron ocupados por peruanos, en rojo y blanco de pies a cabeza, cubiertos con todos los sombreros posibles, gorras, sombreros y chullos", se lee en el primer párrafo.



Pero hay más. "Los más jóvenes saltaban con los brazos estirados, estaban como poseídos por su fervor. Toda la noche, el público peruano empujó a su equipo ciegamente, con la voz rota, ayudada por cornetas. No era el Estadio Central de Ekaterimburgo, era el Estadio Nacional de Lima ", continúa el texto.

Al finalizar la nota, L'Equipe aseguró que " Perú ganó el partido en las gradas, sin ninguna posible disputa". Claro, más allá del valor anímico y motivacional, no significa nada. Porque lo que nosotros realmente necesitábamos era un triunfo. Será para la próxima.

Esta fue la nota de L'Equipe:

