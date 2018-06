Jefferson Farfán a L'Equipe: "Como Francia, soñamos en grande" 

La Selección Peruana ya pasó la página de su debut en Rusia 2018 . Ahora, la blanquirroja apunta a la Selección de Francia para recuperarse. Y Jefferson Farfán contó, bastante decidido, que no existen límites para la bicolor.

"Perú tiene jugadores excelentes en ataque", dijo DT de Francia

"Soñamos en grande, como la Selección de Francia . Será duro enfrentarlos, porque tienen un equipo de muy alto nivel, uno de los mejores de esta Copa del Mundo ", dijo Farfán a L'Equipe .

Y cuando fue consultado si podrán vencer a Les Bleus , la 'Foquita' no dudó en responder. "¿Y por qué no? Ya sabes, pueden pasar muchas cosas en un partido. Francia tiene muchos grandes jugadores, conocidos internacionalmente, pero estamos preparador para afrontar la Copa del Mundo ", añadió.



"Como decimos, vamos a ser once contra once en el campo de juego. Sí, somos humildes, pero eso no nos impide tener ambición para ganar nuestros encuentros", finalizó 'Jeffry'.

Jefferson Farfán lleva 25 goles con la Selección Peruana . Entre los convocados, es el segundo futbolista con más anotaciones, tras Paolo Guerrero (35), goleador histórico de la blanquirroja.

