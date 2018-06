Pese a las dos derrotas que sufrió ante Dinamarca y Francia, la Selección Peruana ha dejado una buena imagen a nivel mundial por el fútbol que mostró en Rusia 2018 . Aunque para irnos con la frente en alto debemos ganarle, este martes, a Australia.

"El último partido siempre queda en la retina de la gente", dijo Juan Carlos Oblitas , en conferencia de prensa. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo afirmó por experiencia propia: Argentina 78 y España 82.



Lee también ► ¿Perú o Argentina? Juan Carlos Oblitas habló sobre el futuro de Ricardo Gareca

"Dentro de la tristeza que había, -le dije a algunos de ellos-, que los últimos partidos de Perú en un Mundial fueron malos. Eso no tiene que volver a pasar sobre todo a un equipo como este, que tiene una personalidad enorme y que logró atraer no solo a la gente peruana sino del todo el mundo por el juego que tiene", comentó el 'Ciego' Oblitas.

Y, sobre todo para que los hinchas peruanos, que fueron hasta Rusia , tengan la posibilidad de gritar un gol de la rojiblanca. "Ojalá se dé", indicó Oblitas, quien señaló que esta Copa del Mundo. "Ha sido parejo. En este nivel competitivo no puedes fallar porque te puede costar un partido".

El objetivo, no hay duda, era pasar a octavos de final del Mundial, por eso la derrota ha dolido tanto al equipo. "El equipo venía de 15 partidos invictos. Hizo partidos buenos y regulares, pero éramos eficaces. Desgraciadamente, ante Dinamarca nos faltó eso. Tuvimos ocasiones de gol, pero no logramos anotar. Si al menos entraba la pelota, el panorama cambiaba".



"Siempre el primer partido, en una Copa del Mundo , es el más importante. Si hubiéramos empatado al menos ante Dinamarca, el panorama cambiaba, y perdido contra Francia, estaríamos buscando la clasificación ante Australia", acotó.



La Selección Peruana mostró un buen fútbol pero hay que poner los pies sobre la tierra. ¿Se le hará un homenaje al equipo?, le preguntaron al exfutbolista. "¡No! Debemos acostumbrarnos a festejar la victoria y no la derrota, si no volveríamos al pasado y esa no es la idea. Esto es algo personal, pero creo que el cuerpo técnico comparte esta idea. Hay que aprender a festejar victorias".



La hinchada se siente orgullosa de la bicolor