Muy lejos de nuestro país, en esa época la distancia parecía mayor por el viaje , la Selección Peruana hacía historia, sin querer, al jugar en el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930. Sin televisión o internet , de acá fue imposible verlos, tan solo se podía imaginar los partidos con los relatos de los cables y las pocos fotos publicadas. La camiseta blanca, sin la franja roja estrenada 16 años después, nunca más volvió a ser usada, pero tan solo una aún 'sobrevive'. ¿Dónde está?

El recuerdo eterno del gran capitán Antonio Maquilón



En el Museo del fútbol en Montevideo está la única camiseta peruana del primer Mundial que aún existe. Antonio Maquilón, capitán en el partido ante Uruguay, la donó en 1981. Vestimos un atuendo blanco con detalles rojos en el cuello y mangas, además de una elegante pita de ambos colores. El escudo del Perú se ubicaba a la altura del corazón. Ubicado dentro del Estadio Centenario, esta galería presenta varias piezas en la historia del balompié local e internacional, incluida la valiosa indumentaria nacional de 1930

La camiseta peruana del Mundial 1930 está acompañada por los recuerdos de la delegación nacional para los orientales: un cofre de oro y una placa con un Inti. (Foto: Eduardo Combe) Al lado de la vestimenta, se aprecian los recuerdos que entregó la delegación peruana a sus pares uruguayos: un cofre de oro y un plato recordatorio con la imagen del Inti, dios en la época incaica. (Foto: Eduardo Combe)

La Selección Peruana se despidió rápidamente del Mundial inaugural al perder sus dos partidos ante Rumanía (3-1) y Uruguay (1-0). Luis de Souza Ferreyra, de la 'U' anotó el primer gol peruano en una Copa del Mundo ante los europeos el 14 de julio. Nuestro combinado patrio jugó en el partido inaugural del mítico Estadio Centenario , cuatro días después. Allí mismo podemos encontrar la camiseta con la que se jugó en aquel torneo.

'Paco' Bru llegó dos meses antes y no la tuvo fácil para armar el equipo. Es más, en una entrevista, el 'Mago' Valdivieso confesó que no podía jugar junto a Antonio Maquilón, y en el Mundial se comprobó pues cuando lo hizo el arquero, el defensa estuvo ausente y viceversa. El partido ante Uruguay fue la despedida del buen defensa en la Selección Peruana, que no volvería a jugar hasta la Copa América de 1935.

Nuestras otras camisetas mundialistas



La Selección Peruana ha jugado con seis camisetas, cuatro titulares y dos alternas, en sus cuatro Mundiales. El estreno de la blanquirroja recién fue en su cuarto partido: goleamos 3-0 a Marruecos con la clásica indumentaria actual, el 6 de junio de 1970. Cuatro días antes, Perú derrotó 3-0 a Bulgaria vistiendo totalmente de rojo.



Tres de nuestros triunfos fueron con indumentaria titular, y solo uno con la alterna. Eso sí, nuestra peor derrota en un Mundial fue jugando de rojo: Argentina nos vapuleó 6-0 en Rosario y clasificó a la final de la Copa del Mundo 1978. La bicolor viajará a Rusia con dos indumentarias, la principal se usará ante Dinamarca y Francia, mientras que la segunda, ante Australia.

Estas son todas las camisetas que la Selección Perú jugó en los mundiales, además las de Rusia 2018. En 1930 y 1982 no usó la alterna. (Foto 1930: Eduardo Combe / Alterna 1970: Getty Images / Camisetas 1970, 1978 y 1982: colección Pablo Castro / Fotos 2018: FIFA) Estas son todas las camisetas que la Selección Perú jugó en los mundiales, además las de Rusia 2018. En 1930 y 1982 no usó la alterna. (Foto 1930: Eduardo Combe / Alterna 1970: Getty Images / Camisetas 1970, 1978 y 1982: colección Pablo Castro / Fotos 2018: FIFA)

