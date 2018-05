Selección Peruana en Rusia 2018: ¿qué récord puede romper Andy Polo en el Mundial?

Quizás pocos lo recuerden, pero Andy Polo empezó su carrera como un letal atacante. El joven de 17 años, que debutó con la 'U' en Primera División 2011, era la nueva esperanza entre los ya desilucionados hinchas de la Selección Peruana . No importaba su edad, el nivel que mostraba en la cancha era para soñar. Perdió su olfato goleador con el paso de los años, pero puede marcar un récord en Rusia 2018.

Andy Polo es el único futbolista peruano que puede jactarse de haber anotado con la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 en torneos oficiales. Cinco goles entre todas las selecciones menores le bastan al nuevo jugador del Portland Timbers para ser en propietario de esta marca en solitario. Luis Iberico es el único que pudo igualarlo, pero falló el año pasado.





El ex Universitario de Deportes logró el récord el 30 de enero de 2013, gracias a una agónica anotación ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20. Ese día, la Selección Peruana Sub 20 ganó 3-2 y soñaba con clasificar al Mundial. Con la Sub 15, marcó una vez, sumando tres tantos más con la Sub 17.



Andy Polo ha jugado trece partidos oficiales en la selección mayor, desde su estreno ante Uruguay en 2016, sin goles por ahora. Esa marca que es la nueva meta del atacante nacional, y que puede conseguirla en pleno Mundial. 'Polito' espera que Gareca le de una chance ante Dinamarca, Francia o Australia para ser el primer en marcar en todas las categorías de la bicolor.

Los goles oficiales de Andy Polo en selecciones menores Fecha Partido Gol Torneo 07.11.2009 Colombia 3-1 Perú 1 Sudamericano Sub 15 12.03.2011 Argentina 4-2 Perú 1 Sudamericano Sub 17 15.03.2011 Ecuador 1-1 Perú 1 Sudamericano Sub 17 24.03.2011 Perú 3-0 Uruguay 1 Sudamericano Sub 17 30.01.2013 Ecuador 2-3 Perú 1 Sudamericano Sub 17

Contando amistosos, Andy Polo sí anotó en la selección mayor. Lo hizo ante El Salvador en 2016. Aún no marca de manera oficial. (AFP) Contando amistosos, Andy Polo sí anotó en la selección mayor. Lo hizo ante El Salvador en 2016. Aún no marca de manera oficial. (AFP)

