Selección Peruana en Rusia 2018: ¿Qué resultados necesita para clasificar a los octavos de final?

La Selección Peruana no tuvo el debut soñado en el Mundial Rusia 2018 . Fue una dura derrota en lo anímico, pero que no tira por los suelos las esperanzas de clasificación a los octavos de final. A la bicolor le restan dos partidos y todo puede suceder. Francia y Dinamarca aún no son fijos en la siguiente ronda.

En uno de los grupos más parejos del Mundial Rusia 2018 los europeos Francia y Dinamarca sacaron ventaja en la tabla de posiciones al ganar su partidos contra Australia y Perú , respectivamente. Pero ni sudamericanos ni asiáticos están eliminados y a continuación te contamos las chances de clasificación del equipo de Ricardo Gareca.

El próximo partido de la Selección Peruana será clave en sus chances de clasificación: el jueves 21 de junio enfrenta a Francia en Ekaterimburgo y solo el triunfo vale. De ganar sumaría tres puntos, igualaría a 'Les bleus' y todo podría definirse en la última fecha cuando enfrente a Australia. Otro triunfo y casi estaría en la siguiente fase.

¿Por qué con 6 puntos no asegura su clasificación a octavos de final?



Porque podría darse el caso que en el Grupo C del Mundial Rusia 2018 haya un triple empate entre Dinamarca (si le gana a Australia y pierde con Francia), Perú (si le gana a Francia y Australia) y Francia (si pierde con Perú pero le gana a Dinamarca). En ese caso todo se definirá por diferencia de goles.

¿Cuál es le resultado que más le conviene a Perú en el Dinamarca vs. Australia por la segunda fecha?



Si Perú le gana a Francia, lo mejor que le podría pasar es que Australia gane (habría cuádruple empate con tres puntos) o, en el peor de los casos que empaten, así, hasta con un empate en la última fecha (dependiendo la diferencia de goles) podría pasar con cuatro unidades. Lo bueno que tiene la bicolor es que los europeos aún tienen que enfrentarse entre sí en la última jornada y ambos podrían llegar con aspiraciones de clasificar, lo que los obligaría a salir a ganar.

