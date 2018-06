Cumplió con el sueño de acompañar a la Selección Peruana en su participación en el Mundial de Rusia 2018 . Pero no todo fue felicidad en sus primeros días de estadía en la ciudad de Moscú para David Chauca. El ‘Hincha Israelita’ que no se perdió ningún entrenamiento del equipo peruano en la etapa de preparación para la clasificación al Mundial.

¿Le robaron al hincha de la bicolor ? Felizmente no, pero David Chauca no tomó en cuenta algunas recomendaciones de las aerolíneas aéreas que no permiten subir a la cabina del avión algunos instrumentos que son considerados peligrosos.



Por eso que al hacer escala en París, Francia, tuvo que dejar los fierros que le servían de soporte para flamear la bandera nacional en los estadios dónde jugará Perú.

Pero igual, dicho episodio no le quitó la emoción de llegar hasta su destino y dejar la garganta por el equipo nacional. Otra de las sorpresas que se llevó a su llegada a la capital rusa fue el cobro excesivo por un servicio de taxi, ya que pagó como 25 dólares por un tramo que no pasaba las 5 cuadras.



Ahora solo espera que la Selección Peruana comience a ganar sus partidos y llegue lo más lejos posible en el Mundial para cambiar sus penas por alegrías

El ‘Hincha Israelita’ recibió el apoyo de algunas empresas privadas para conseguir su pasaje a Rusia y realizó un par de polladas para conseguir su bolsa de viaje y estar presente en el evento de fútbol más importante del mundo, claro siempre al lado de la Selección Peruana .

