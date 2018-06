La Selección Peruana continúa con sus entrenamientos, en Austria, de cara a su último amistoso de preparación para el Mundial Rusia 2018 . El equipo de Ricardo Gareca trabajará pensando en Suecia, el rival de turno para el encuentro que se jugará este sábado.

SELECCIÓN PERUANA: SIGUE EN VIVO EL ENTRENAMIENTO

La duda en esta nueva práctica de la bicolor es la presencia de Jefferson Farfán quien terminó golpeado del tobillo en el último entrenamiento. La 'Foquita' al parecer no tuvo nada de consideración y los hinchas esperan verlo trabajando a la par que sus demás compañeros.

SELECCIÓN PERUANA: EL ENTRENAMIENTO DE LA BICOLOR AL DETALLE

3.33 a.m. | La bicolor sigue trabajando a puerta cerrada. Ricardo Gareca define el equipo que enfrentará el sábado a Suecia.

2.57 a.m. | La Selección Peruana termina con los trabajos físicos y se dispone a hacer fútbol a puertas cerradas.

2.31 a.m. | Jefferson Farfán realiza con normalidad el trabajo de calentamiento.

2.28 a.m | La 'Foquita' fue vendado antes de iniciar los entrenamientos.

2.23 a.m. | Aparece Jefferson Farfán caminando rumbo a la cancha de entrenamiento de la Selección Peruana . Son las 9.23 de la mañana en Schruns.

2.20 a.m. | Los jugadores de la bicolor se alistan para iniciar el entrenamiento

2.11 a.m. | Llega la Selección Peruana al entrenamiento.

1.45 a.m. | 8.45 de la mañana en Austria. La Selección Peruana tiene programado iniciar sus trabajos a las 9 a.m. en la cancha del Aktiv Montafon en Schruns.

El amistoso de la Selección Peruana ante Suecia se disputará a las 12.15 p.m. en el estadio Ullevi de Gotemburgo. El domingo la bicolor emprenderá el vuelo rumbo a Rusia.

El equipo de Ricardo Gareca integra el Grupo C en la Copa del Mundo y debutará el 16 de junio (11 a.m. hora peruana) enfrentando a Dinamarca. El 21 de junio se medirá con Francia (10 a.m. hora peruana) y el 26 de junio ante Australia (9 a.m. hora peruana).

