Edison Flores: "Fracaso es una palabra muy fuerte para este grupo porque siempre dio lo mejor" 

El objetivo de la Selección Peruana era clasificar a octavos de final de Rusia 2018, pero no se logró. Y, cada vez que eso sucede -algunos- utilizan la palabra fracaso. ¿Qué dice a todo esto, Edison Flores ?



"Lamentamos mucho no tener chances en estos momentos de pasar a la siguiente ronda, era nuestro primer objetivo. Pero fracaso es una palabra muy fuerte para este grupo, porque siempre dio lo mejor. Pero -como dice Juan Carlos Oblitas- no hay que celebrar derrotas sino victorias", respondió 'Orejas'.

El volante más carismático de la bicolor también se unió a la voz de todos los peruanos que piden la continuidad de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana .



"El grupo tiene la misma opinión de todo el país, queremos que se quede. Pero la decisión la tiene él. La decisión de la FPF y del grupo es que siga un proceso más", añadió.



La Selección Peruana entrenó esta mañana en la cancha del Arena Khimki. Jefferson Farfán asustó a todos tras chocar su cabeza con un jugador Sub 20. La 'Foquita' fue trasladado a una clínica local. El jugador está estable, pero seguirá en el nosocomio por recomendación médica.

Selección Peruana entrenó en el Arena Khimki previo al partido contra Australia (Foto: Daniel Apuy/Video: Mauricio Motta)

