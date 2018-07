Suecia vs. Suiza EN VIVO ONLINE se ven las caras este martes 3 de julio por los octavos de final de l Mundial Rusia 2018 . El partido se jugará en el Estadio San Petersburgo desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV, Latina, TDN, Sky. Ambas selecciones no llevaban el cartel de favoritos, pero se abrieron paso tras una gran primera fase.

Los suecos, sin el retirado Zlatan Ibrahimovic, intentan alcanzar o superar las semifinales del Mundial de Estados Unidos 1994. "Nos estamos enfocando en nuestros partidos, pero es fascinante ver algunos resultados, vemos que las grandes naciones no ganan todas las veces y es una inspiración para nosotros", dijo el entrenador sueco Janne Andersson.



Suecia vs. Suiza: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 09:00 am Latina, DirecTV México 09:00 am Azteca, TDN , SKY , Estrellas Colombia 09:00 am Caracol y RCN Ecuador 09:00 am RTS y DirecTV Sports Venezuela 10:00 am Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT , IVC , DirecTV Sports Bolivia 10:00 am Red Unitel, Red UNO , Tigo Sports Paraguay 10:00 am Telefuturo, SNT , Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11:00 am Canal 13 y Mega Uruguay 11:00 am Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce Argentina 11:00 am TyC Sports y TV Pública España 4:00 pm Mediaset, Telecinco y Cuatro Suecia 4:00 pm SVT , TV4 Corea del Sur 11:00 pm SBS

Enfrente, Suiza -que cerró su participación en el grupo de Brasil con un empate 2-2 ante Costa Rica- reconoce la fuerza de su rival del martes pero va a por más.



"Detener a los suecos es un esfuerzo de equipo, comienza con los atacantes, hasta los defensores, nuestro equipo es reconocido por la fuerte defensa, espero que demostremos esa fortaleza de nuevo", dijo el defensor Johan Djourou. Suiza no llega a cuartos de final desde el Mundial de 1954.

Uno de los factores a tener en cuenta en el choque entre Suecia y Suiza es la acumulación de tarjetas que dejará a ambos equipos incompletos. Un parto también podría sumarse a la ecuación.



El capitán sueco Andreas Granqvist es duda para el choque del martes debido a que su esposa está a punto de dar a luz. "Nada nuevo por ahora. Vamos a tener que esperar y ver que pasa", comentó el defensa en rueda de prensa.

Suecia vs. Suiza: probables alineaciones

Suecia: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap.), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen.

Suiza: Yann Sommer - Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka (cap.), Valon Behrami - Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber - Haris Seferovic.

Fuente: AFP