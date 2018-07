Didier Deschamps sorprendió en una entrevista con el diario alemán ‘SportBild’ con unas declaraciones contundentes sobre Ousmane Dembélé sobre la actitud que tomó el futbolista de declararse en rebeldía con el Borussia Dortmund para fichar por el Barcelona.



“Este es un comportamiento que no es aceptable. Punto. Le metió en problemas al Borussia Dortmund, a sus compañeros de equipo y también a nuestro equipo nacional. No pude llamarlo hace un año para los clasificatorios porque no estaba entrenando. Eso no está permitido que suceda”, indicó Deschamps, lamentando que Dembélé no pudiera jugar los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia por falta de ritmo.



Cuando sucedió el fichaje de Dembélé por el Barcelona, el técnico Didier Deschamps ya se refirió en el mismo tono sobre la decisión del extremo francés y ahora, en medio del Mundial Rusia 2018 , vuelve a reavivar su opinión sobre la controvertida marcha del Borussia Dortmund.



En esta Copa del Mundo, Ousmane Dembélé no ha tenido el protagonismo que esperaba. El extremo fue titular en los duelos ante Australia y Dinamarca de la fase de grupos, mientras que salió como suplente ante Perú y no jugó en los octavos de final contra Argentina.