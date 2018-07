Yerry Mina llegó a la concentración de Colombia, previo al Mundial Rusia 2018 , en medio de rumores respecto a su futuro en Barcelona para la siguiente temporada. Los medios españoles aseguraron que el defensa dejaría el club.

Una vez que inició el trabajo con la 'Tricolor', el zaguero olvidó todo lo relacionado al cuadro catalán y entrenó duro para destacar en el equipo de José Néstor Pékerman. De hecho, lo hizo con tres anotaciones en la Copa del Mundo.

Las sobresalientes actuaciones de Yerry Mina crearon una polémica sobre si Barcelona debía dar una oportunidad al jugador 'cafetero'. Tras ser eliminado por Inglaterra en tanda de penales, el central envió un mensaje a su club.

"¿Demostrar algo al Barcelona ? No, a nadie le tengo que demostrar mi nivel. Dios me ha dado el talento, tengo que reventarme cada vez que me toque y disfruta" , respondió el colombiano, reflexionando acerca de su papel en Rusia 2018 .

"Siempre he estado tranquilo y confiando en Dios" , añadió Mina , sobre los rumores que lo ven fuera de Barcelona . El defensor sabe que sus futuro está en manos de Ernesto Valverde, independientemente de la actuación en el Mundial.