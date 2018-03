A través de YouTube se viralizó el video que muestra la dura crítica de Martin Liberman luego de la terrible derrota de Argentina a manos de España en amistoso. En su programa en el canal 26 de Argentina, el periodista analizó lo hecho por la 'Albiceleste' en el Wanda Metropolitano.

"Lo digo siempre. ¿Por qué creemos que podemos ganar el Mundial? No me hace falta esta goleada para saber que si insistimos con el 'club de amigos' estamos fritos, me refiero a Romero, Mascherano, Biglia, Rojo, Banega. No me hace falta esta goleada para saberlo", comentó Liberman como se ve en YouTube.

La dura crítica de Martín Liberman a la Selección de Argentina. (YouTube)

Martín Liberman , como muestra YouTube , también cuestionó las palabras de Jorge Sampaoli en conferencia de prensa. "La diferencia de velocidad y de ritmo, la diferencia incluso de jerarquía entre españoles y argentinos fue asombrosa. Yo soy adepto a Sampaoli. Creo en su método y su concepto, pero cuando en la conferencia de prensa dice que el primer tiempo de Argentina fue increíble. ¡Claro! Increíble lo mal que jugó", dijo.

Una selección argentina de fútbol que no contó con su astro Lionel Messi fue apabullada el martes 6-1 por España, en un partido amistoso que significó una de las peores derrotas de su historia en el camino hacia el Mundial de Rusia que se inicia en junio.



España abrió el marcador a los 12 minutos por intermedio de Diego Costa en una acción que provocó la lesión del arquero argentino Sergio Romero. El segundo gol llegó a los 27 minutos por una aparición de Isco. Otamendi descontó a los 39'.



Después del entretiempo, España aprovechó los numerosos problemas defensivos de su rival y alcanzó un resultado histórico en dos ráfagas goleadoras, con tantos de Isco y Thiago a los 52 y 55 minutos y otra vez Isco e Iago Aspas a los 73 y 74 minutos, respectivamente.