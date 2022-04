Desde que Adamari López y Toni Costa pusieron fin a su relación a mediados de 2021, el foco de atención ha estado puesto sobre ellos y sus salientes. Es así como se dio a conocer que el bailarín tenía algo más que una amistad con la ‘Bichota’ mexicana, Evelyn Beltrán, y la puertorriqueña con Timbo Domínguez, el ex de Beltrán.

Si bien los rumores sobre un posible noviazgo entre Timbo y Adamari nunca fueron confirmados, todo lo contrario pasó con el español, quien ha gritado a los cuatro vientos su amor por la influencer y modelo. Desde hace unos meses, Toni está en una relación formal con Evelyn y una prueba de ello es la pool party que le organizó hace un mes, para celebrar su cumpleaños.

Por su lado, Adamari no ha hecho pública a ninguna pareja, pero esto no significa que está sola, al menos no para el presentador Javier Ceriani.

Adamari López y Toni Costa tuvieron una bella historia de amor, de la cual nació su única hija, Alaïa (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿ADAMARI LÓPEZ TIENE UN NUEVO AMOR?

Durante una emisión del programa ‘Chisme No Like’, presentado por Elisa Beristain y Javier Ceriani, este último aseguró que “la chaparrita está volando alto” debido a haber encontrado a su media naranja. Con mucha seguridad, el argentino señaló que la actriz estaría con un ‘Bichote’, haciendo alusión a la pareja de su exesposo:

“Después de sufrir todas las infidelidades de Toni Costa, no sabemos cómo, ni con quién, si fueron hombres o mujeres; pero si Toni ya tiene a su bichota, Adamari López tendría ya su bichote”.

Adamari López junto a Toni Costa durante el embarazo de Alaïa (Foto: Getty Images)

ADAMARI SE HABRÍA HECHO UNOS RETOQUES

Lo que Ceriani tenía que decir no solo abarcó el estado sentimental de la expareja de Fonsi, sino también su físico. El conductor reveló que la fémina se habría hecho unos retoques en el cuello, esto debido a que la pérdida de peso le dejó esa área más “deshilachada”.

“Señoras y señores, está contentísima, se fue a Puerto Rico, se arregló el cuello que lo tenía completamente deshilachado por la delgadez. Está enamorada, está contentísima y está viendo a ver si se raja de Telemundo porque no lo aguanta más”, agregó el argentino.

Tanto Elisa como Javier coincidieron en que Adamari luce feliz y enamorada, aunque no quisieron dar detalles sobre quién sería su nuevo galán. “Toni fue rápido y buscó consuelo, que bueno que ella también ya tenga su match”, agregó Beristain.

Adamari López niega estar en pareja

En una entrevista con Saudy Rivera, López decidió terminar con los rumores y habló sobre su situación sentimental. La también conductora negó cualquier relación aunque no descartó del todo el empezar un noviazgo en un futuro cercano:

“Yo no ando buscando nada, pero a lo mejor te puedo decir que en este momento no estoy (lista) y salgo por la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando y de un minuto a otro todo cambia”.

“Si en algún momento llega esa cosita que te vuelve a mover el corazón pues darle lo mejor para no seguir uno en un círculo vicioso de cosas y comportamientos y cometer los mismos errores”, finalizó.