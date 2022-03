La actriz y presentadora de televisión, Adamari López, es una de las artistas más populares de la televisión en Latinoamérica. A lo largo de su carrera ha sido parte de diversas producciones de Televisa como “Amigas y Rivales”, “Mujer de Madre”, “Gata Salvaje”, entre otras.

En el último año, la puertorriqueña se ha encargado de utilizar sus redes sociales para concientizar al público sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable, lo cual aporta grandes beneficios que se ven reflejados en el aspecto físico.

Es así como un día Adamari López sorprendió al verse más esbelta y juvenil, tras varios meses donde hizo cambios en su plan alimenticio y siguió al pie de la letra una rutina de ejercicio. “Yo sabía que estaba gordita, pero no me daba cuenta tampoco cuán gorda me veía hasta ahora que estoy flaca y veo las fotos”, expresó la actriz en una reciente entrevista con el comunicador conocido como ‘El Molusco’.

López ha sorprendido al público por su determinación al perder peso (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CUÁNTO LLEGÓ A PESAR ADAMARI LÓPEZ?

Tras ser diagnosticada con cáncer en 2005 y ganar la difícil batalla, Adamari vio enormes cambios en su vida, entre ellos un drástico aumento de peso que mantuvo por muchos años. Es así como la ex pareja del bailarín Toni Costa llegó a pesar 150 libras, algo que ahora le resulta increíble. Finalmente, después de mejorar su estado de salud y físico, llegó a perder casi un tercio de ello.

Adamari López antes de su pérdida de peso (Foto: Adamari López / Instagram)

¿CUÁNTO PESA ADAMARI LÓPEZ?

Adamari está orgullosa del cambio que ha logrado, aunque ha admitido que le gustaría perder algunas libras más. “Ahora estoy en 106 libras, quisiera llegar a las 100, pero me está costando trabajo esas 6 libras que quiero rebajar”, señaló.

¿QUÉ MOTIVÓ A ADAMARI LÓPEZ A PERDER PESO?

La también presentadora reveló que se dio cuenta que debía hacer algunas modificaciones en su vida cuando tuvo a su hija Alaïa, quien nació en 2015. Su estado físico la tenía cansada y sin ganas de hacer otras actividades más que comer y dormir, por lo que se puso manos a la obra.

“Cuando ya tenía a Alaïa era que yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y acostarme a dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha y ya no tenía ánimo de más nada”.

Adamari López junto a su hija Alaïa Costa en su cumpleaños número 7 (Foto: Adamari López / Instagram)