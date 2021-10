En la ciudad de Lima, se generan más de 39 mil metros cuadrados de banners publicitarios al mes. La gran mayoría de estos terminan en botaderos informales cuando son retirados y/o son quemados, lo que genera gases tóxicos y microplásticos, los cuales llegan al océano y contaminan el ecosistema por acción del viento.

En ese sentido, alineado a su objetivo de crear un mundo más sostenible, adidas decidió realizar una alianza con el emprendimiento socio ambiental Fui Un Banner (FUB) y darle una segunda vida al banner de su campaña Impossible Is Nothing. Con el fin de reciclar y evitar contaminar el medio ambiente, esta valla fue entregada a FUB para elaborar 300 mochilas eco amigables, que fueron donadas recientemente a Aldeas Infantiles SOS Perú, una ONG que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Con esta acción la marca busca, además de reducir residuos, motivar e incentivar a que otras marcas sigan este tipo de prácticas, dándole una segunda vida a sus elementos publicitarios y colaborando con el cuidado del medio ambiente.

FUB es un emprendimiento socio ambiental que nace por dos problemáticas: la contaminación ambiental y la ausencia de programas que se enfoquen en la reinserción social. De esta manera, FUB recicla banners y gigantografías para convertirlos en accesorios únicos y utilitarios como mochilas, bolsos, cartucheras, morrales, toldos entre otros. Todos los productos son confeccionados por un grupo de mujeres del penal de Mujeres de Chorrillos Santa Mónica. Además de capacitarlas con conceptos técnicos industriales, las ayudan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, mejoran su autoestima y las acompañan en un proceso de reinserción social a la comunidad.

“Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), menos del 1% de las mujeres que salen de un penal consiguen reinsertarse en un puesto laboral formal, con lo cual al año sólo una mujer logra esta oportunidad. Por ello, en FUB las capacitamos en temas técnicos industriales de confección, para empoderarlas, emplearlas de manera digna y se las remunera justamente”, comentó Jose Antonio Diaz, CEO y Fundador de Fui Un Banner.

Este año adidas relanzó la campaña Impossible Is Nothing, eslogan que representa la actitud y espíritu de la marca. Para esto, se publicó en la ciudad un banner de André Carrillo, figura de la marca en Perú. Teniendo claro que quería crear oportunidades con esta valla, una vez fuese quitada, adidas decidió unirse a FUB, entregando el banner para producir 300 mochilas eco amigables y donarlas a los niños de Aldeas Infantiles. Para adidas, FUB presenta el ADN Impossible Is Nothing, ya que ven el mundo con un optimismo irrefrenable y posibilidades en donde otros ven barreras.

“Ha sido muy potente que una empresa como adidas nos haya buscado para sumarse al logro de nuestros objetivos: un mundo más sostenible. Además, este proyecto impactará a otro grupo social, como son los niños de Aldeas Infantiles SOS. Estamos muy contentos con esta acción, nos hace ver que siempre se pueden ver posibilidades y oportunidades si nos lo proponemos”, finaliza Diaz.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.