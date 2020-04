Bono ANSES 10.000 por Coronavirus Argentina: conoce aquí cómo, cuándo y dónde cobrar el subsidio del Gobierno

10 millones de personas ya se preinscribieron para recibir el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) decidido por el Gobierno como complemento a los ingresos de trabajadores independientes, lo que no tributan y los monotributistas de los hogares más necesitados en el país para paliar el impacto económico que viene sufriendo el país y la región a raíz del coronavirus. La semana pasada empezaron a percibirlo las cabezas de familia que, además, son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En los próximos días, se irá ampliando el espectro de hogares para recibir el Bono de 10.000 pesos que entrega Anses.

Hasta el momento, poco más de 6 millones han sido aprobados para cobrar el bono del Estado. El ente previsional subió a su web un formulario online para que cada persona pueda confirmar si puede contar con los $10.000 o no. La web se desbordó ante la gran cantidad de personas que se inscribieron para ser beneficiarios de dicho bono, pero se negaron 2.5 millones de solicitudes por no cumplir con las condiciones, mientras que 3.5 millones que están siendo analizadas porque no concluyeron los cruces con AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos, y otras bases de datos.

Por otro lado, no todos los que consulten al respecto tendrán una respuesta de inmediato. El sistema de consulta fue armado alrededor de un cronograma que sigue los números de documento de los potenciales beneficiarios.

Por ejemplo, el lunes 6 de abril recibieron respuesta a su consulta aquellas personas cuyo número de documento termine en 0 o en 1. Consecuentemente, Los DNI que terminen en 2 o 3 reciben respuesta el martes 7 de abril; el 8 de abril reciben respuesta aquellos cuyo DNI termina en 4 y 5; mientras que los que terminen en 6 y 7 será el jueves 9 abril y el 10 de abril aquellos cuyo DNI que terminen 8 y 9.

¿Quiénes son los aptos para el subsidio que entrega el Estado argentino?

Entre los más de 6 millones que de personas que ya cobraron el bono, están los 2.2 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, quienes están adscritos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció hace días que la cuarentena total será solo hasta el 14 de abril como medida preventiva contra el coronavirus. Es decir, esta es la última semana. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

