El Bono Familiar Universal ya tiene tiene marco legal. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que hoy fue publicado el Decreto de Urgencia N° 052-2020, que aprueba y normatiza la entrega de este subsidio único de 760 soles a las familias que se han visto vulneradas con la instauración del estado de emergencia por el coronavirus a Perú. Con este marco legal se establece los requerimientos necesarios, partida presupuestal, padrón de beneficiados e instituciones que se harán cargo de la entrega de este bono.

“El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país”, cita el mencionado Decreto, publicado en la edición de hoy martes 5 de mayo, en el diario oficial El Peruano.

¿Quienes serán los beneficiarios del Bono Familiar Universal?

En el Artículo 2 del Decreto de Urgencia se establece el otorgamiento de subsidio monetario excepcional y por única vez de 760 soles, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, a favor de:

Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

¡Ojo con estas excepciones!

Son hogares beneficiarios los que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no vayan a recibir el Bono “Yo me quedo en casa” (760 soles en dos armadas), el Bono Rural y el Bono Independiente.

Se exceptúa igualmente a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto asciende la partida presupuestal para el Bono Familiar Universal?

El Gobierno de Martín Vizcarra autorizó la transferencia 1,226′802,800 soles para poner en marcha la entrega de Bono Familiar Universal. Esta partida presupuestal incluye recursos económicos para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con el objetivo de que se agilice y entregue a más de 6.8 millones de hogares este subsidio.

De acuerdo a la norma, así será repartido el dinero:

Al Midis le corresponden 768′402,620 soles, que serán distribuidos al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (Juntos) por la suma de 372′287,800 soles; el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” por un monto de 388′7,360 soles.

También para el Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo) por la suma de 8′107,460 soles.

Al MTPE le corresponden 455′358,180 soles para el Programa para la generación de empleo social inclusivo “Trabaja Perú”.

Finalmente, a la Reniec la suma de 3′42,000 soles.

¿A través de qué entidades se podrá cobrar el Bono Familiar Universal?

El subsidio monetario al que se refiere la presente norma se realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Asimismo, el Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

La norma también faculta al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender permanentemente el otorgamiento del subsidio monetario, a fin de reducir la afluencia de público en las oficinas de dicho Banco.

¿Se tiene un límite de tiempo para cobrar el Bono Familiar Universal?

El subsidio monetario autorizado en la presente norma puede cobrarse, como máximo hasta treinta días calendario, posteriores al término de la Emergencia Sanitaria. Si las personas beneficiadas no llegan a retirar este dinero, “dentro de los quince (15) días calendario, el Banco de la Nación y las entidades privadas que hayan sido autorizadas deberán extornarlos a la cuenta del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas”, como cita el Decreto.

