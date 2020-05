El Bono Familiar Universal de 760 soles continúa cobrándose y te brindamos más información, sobre todo si aún no logras cobrarlo. Una de las últimas opciones que ha brindado el Midis para los pobladores que no han visto su nombre en el primer padrón del Bono Universal es registrar una inscripción. Recuerda que de no aparecer en el primer padrón oficial de este bono puedes acceder a la página del Registro Nacional de Hogares y así inscribirte para ser evaluado por los entes reguladores y ser calificado. Aquellos que lograron ser aprobados, desde mediados de junio podrán ser parte del nuevo grupo de hogares que cobrarán el apoyo. Conoce más sobre este subsidio, qué requisitos deben cumplir las familias para ser considerados y qué pasos seguir para cobrarlo. Te presentamos los siguientes datos.

¿Qué hacer si no aparezco en el padrón?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el padrón del primer grupo que recibirá los 760 soles del Bono Familiar Universal. Según la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, en este primer lote de beneficiarios se incluyen 594.763 hogares. Además, detalla que los beneficiarios del ámbito rural son atendidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De los 1.596.944 hogares elegibles que reporta el Reniec, 611.893 hogares corresponden al ámbito urbano.

En caso de no acceder al Bono Familiar Universal, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe/login) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar. A continuación los pasos a seguir:

Ingrese a este enlace

Coloque su DNI y la fecha de emisión de su documento

Por último, debe aceptar cuando le aparezca un mensaje.

¿Qué es el Registro Nacional de Hogares?

“El Registro Nacional de Hogares define como hogar a la persona o el conjunto de personas que, siendo o no parientes, ocupan una parte o la totalidad de una vivienda, comparten sus alimentos principales y atienden otras necesidades básicas bajo un presupuesto común”, precisó el RENIEC en un comunicado oficial.

¿En qué link puedo consultar si soy beneficiario?

Primero es necesario conocer si es que se aparece en el padrón de beneficiarios. Para ello se deberá ingresar a bonouniversalfamiliar.pe, donde deberán consignar el número y la fecha de emisión de su DNI. De haber sido incluido, se procederá a conocer qué método de pago se le asigno.

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE ENLACE

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

Listo

Bono Familiar Universal 760 soles: consulta con tu DNI si eres uno de los beneficiarios. (Captura)

¿Cuáles son las modalidades de pago?

1. Depósito en cuenta: Se realizará un depósito de 760 soles a cuentas registradas, de modo que puedan retirarlas de un solo golpe o en partes, pero en la entidad financiera a la que pertenezcan. También se podrá cobrar el dinero en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: En caso se tenga una cuenta en Interbank, el retiro de este bono podrá hacerse desde los cajeros Globalnet. Solo necesitas descargarte el aplicativo para conocer más al respecto. También puedes informarte en la página web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Conoce más sobre esta modalidad en este video.

Bono Universal: si saliste beneficiado, conoce qué pasos seguir para cobrar por banca por celular

4. Giro en ventanilla: Para el uso de esta modalidad, se deberá elegir la región, provincia y distrito más cercano para el cobro del subsidio de 760 soles, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV): El Bono Universal de 760 soles también será entregado, a través de vehículos de EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES (ETV), tal y como lo usa de manera periódica el Midis para el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales.

¿Habrá nuevo apoyo económico?

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, sostuvo la necesidad que tiene el Gobierno por culminar el pago de bonos ya fijados, los cuales beneficiarán a 6.8 millones de familias. A la fecha, los bonos de 760 soles (ya sea en una o dos armadas) ha llegado a 3,4 millones de hogares. Se estima que el gasto total, incluyendo los bonos que se entregarán en junio, será de 5,000 millones de soles.

Sin embargo, aún no hay pronunciamiento oficial. Lo que sí se está haciendo es el empadronamiento de familias que requieran el Bono Universal de 760 soles, al no haber sido incluidos en la primera entrega de este beneficio.

