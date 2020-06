El nuevo coronavirus ha golpeado con intensidad la economía de los peruanos. Muchos se han quedado sin trabajo. Ante esta situación, el Congreso de la República publicó una ley para que las personas pudieran retirar hasta el 25% de sus AFP. La idea es que tengan con qué sobrevivir durante este Estado de Emergencia, provocado por la pandemia de la COVID-19. El primer plazo para solicitar este motón ya acabó, pero habrá una segunda oportunidad para quienes no pudieron hacerlo. A continuación, toda la información sobre este segundo periodo.

Es necesario recordar que el primer tramo para solicitar hasta el 25% de las AFP empezó el pasado lunes 18 de mayo y concluirá este viernes 12. Sin embargo, muchas personas, por distintos motivos, no pudieron iniciar el trámite. ¿Eso quiere decir que ya perdieron la oportunidad de pedir ese dinero? La respuesta es que no. Y es que Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, ha anunciado que habrá un nuevo cronograma para las personas que no pudieron solicitar el retiro de sus fondos en la fecha pactada.

¿Cuando empieza el segundo plazo de registros?

La presidenta de la Asociación de AFP señaló que este lunes 15 de junio comenzará el segundo tramo de registro de solicitudes. Sin embargo, aún no han compartido un cronograma, por lo que se espera que este sea publicado a más tardar este domingo. Tal como ocurrió con el primero, el segundo cronograma se elaborará considerando el último dígito del DNI (Documento Nacional de Identidad).

A partir de esto, las AFP establecerán fechas para que cada aportante pueda ingresar su solicitud de retiro del 25%. La idea de hacer estos cronogramas -explicó Prialé- es garantizar que la devolución de los ahorros a los afiliados sea de forma ordenada. Hasta el momento, ya hay más de dos millones y medio de peruanos que han pedido retirar parte de su fondo de pensiones. Y probablemente la cifra siga en aumento.

¿A qué enlace debo ingresar para solicitar el 25% de mi AFP?

Una vez que se haya publicado el cronograma, los aportantes que desean retirar hasta la cuarta parte de su fondo de pensiones deberán entrar a la página de la Asociación de la AFP (www.consultaretiroafp.pe) y allí deben iniciar el trámite. Se podrá hacer de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm. Cabe recordar que cada afiliado podrá pedir entre los 2.000 y 12.900 soles.

¿Cómo registro mi solicitud?

Ingrese a www.consultaretiroafp.pe y elija la opción “25%”.

Coloque el número de su DNI y su fecha de nacimiento.

Si coloca su DNI , se le pedirá consignar el dígito verificador (la web le mostrará un ejemplo para identificarlo).

Marque la casilla del capcha para así comenzar con el registro de su solicitud .

Complete su solicitud de retiro colocando su correo electrónico, teléfono, dirección, número de cuenta bancaria (sin espacios y guiones) y el monto a retirar.

IMPORTANTE: el depósito podrá solicitarse en cuentas de Banco de la Nación, Banbif, BBVA Continental, BCP, Caja Huancayo, Interbank, Banco Pichincha, Scotiabank, Banco de Comercio, Caja Arequipa, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, CrediScotia, Banco Falabella y Banco GNB.

¿Cómo hacer el seguimiento a mi solicitud de retiro de la AFP?

Con la finalidad de facilitar el seguimiento de la solicitud de retiro de la AFP -y debido a la coyuntura de la emergencia sanitaria por la COVID-19-, las entidades financieras Habitat, Prima, Integra y Profuturo habilitaron esta alternativa en su página web:

