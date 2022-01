El pasado 1 de enero se estrenó “Harry Potter: regreso a Hogwarts”, un especial que reunió Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasly) y más estrellas de la famosa saga que ha deleitado a la audiencia con 12 entregas emitidas entre el 2001 y el 2022.

Fue en 2001 que se estrenó la primera de las cintas bajo el nombre de “Harry Potter y la piedra filosofal”, basada en el libro homónimo de J. K. Rowling.

A raíz del especial en el que los artistas comparten con el público sus más íntimas experiencias durante el rodaje de la saga, diversas anécdotas están saliendo a la luz. En las siguientes líneas, conoce cómo llegaron a elegir a Daniel Radcliffe para el rol de Harry Potter.

Actor inglés revela que no le incomoda volver a interpretar a Harry Potter. (Foto: Facebook)

EL CASTING PARA ENCONTRAR AL PERSONAJE PRINCIPAL DE HARRY POTTER

Chris Columbus, director de la saga, fue quien lideró el proceso de selección que buscaba encontrar al actor ideal para dar vida a Potter. De acuerdo a información compartida por IMDB, se recibieron más de cinco mil audiciones pero ninguna convenció a los encargados.

Columbus, quien conocía el trabajo de Radcliffe por su participación en Copperfield (1999), le presentó la película a la directora de casting, mientras le aseguraba que era el indicado para ese papel; sin embargo, las cosas no serían fáciles.

DANIEL RADCLIFFE NO ESTABA DISPONIBLE

La mujer le respondió que los padres de Daniel no estaban interesados en que su hijo se dedique a la actuación, pues querían que se enfocará en sus estudios. Es así como el casting siguió su rumbo y continuaron las solicitudes desde distintas partes del mundo, pero Columbus no se daría por vencido y en una visita al teatro en el que encontró a la estrella infantil con su progenitor, no perdió la oportunidad de persuadirlo para que se integrara a la saga.

Daniel Radcliffe y Maggie Smith en 1999 en la película "David Copperfield" ❤️ pic.twitter.com/VpOeaGLdxZ — Capa͛ Invisible ⚯͛ (@capa_invisible) February 11, 2020

UN PROCESO DE ADAPTACIÓN

Tras aceptar el rol, Radcliffe debía estudiar su personaje aunque los libros de J.K. Rowling no eran de su agrado, pero eso no fue todo. La novelista había descrito a Harry como un niño de ojos verdes, mientras que los ojos de Daniel eran azules. Esto causó que utilice pupilentes de color que instantáneamente le causaron una reacción alérgica, por lo que debieron retirárselos.

La producción pensó en editar el color en la etapa de postproducción, aunque al darse cuenta que eso tomaría mucho tiempo decidieron hablar con Rowling y buscar una solución, llegando a decidir que mantuviera el color natural de sus ojos.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint y Tom Felton se quebraron en el especial “Harry Potter: regreso a Hogwarts”. (Foto: HBO Max)