Como una ayuda hacia las personas que no hacen parte de los programas como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción durante esta pandemia por el coronavirus (COVID-19), el Gobierno colombiano creó el Ingreso Solidario en marzo. Sin embargo, a medida que se fue ampliando la cuarentena, el Estado dispuso también la extensión del apoyo económico.

Durante los últimos meses se han entregado dos giros a más de 2.3 millones de personas y el objetivo es llegar pronto a los 3 millones. Por ello, a continuación te brindamos ocho datos importantes que necesitas saber sobre el Ingreso Solidario.

¿Cómo puedo consultar si soy beneficiario?

Ingresa a https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ o haz clic en este link

o haz clic en Luego, haz clic en la opción “ Ingreso Solidario ”

” Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario” .

. Después debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot”.

Da clic en “Buscar” . Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos.

. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

Debes rellenar todas las casillas para consultar si accedes al Ingreso Solidario. (Foto: captura)

¿Desde cuándo se puede cobrar el tercer giro?

Hace unas semanas, el presidente de la República, Iván Duque, afirmó que habrá un tercer giro de Ingreso Solidario para el mes de junio. De este modo, se completaría una ayuda total de 480.000 pesos colombianos a las familias más vulnerables del país. La tercera entrega será desde la segunda semana de junio para completar 480 mil pesos por hogar.

¿Qué hago si soy beneficiario sin cuenta bancaria o si cambié de número celular?

Si tiene una cuenta en el banco, su entidad financiera se pondrá en contacto con usted para notificarle sobre el pago.

Por otro lado, si no tiene cuenta bancaria, recibirá un mensaje de texto en su teléfono celular indicándole la entidad financiera en la que deben abrir su cuenta digital para recibir el dinero del Ingreso Solidario.

En el caso de que no cuenta con un número de celular, ya sea por cambio o por pérdida, debe entrar a la página ingresosolidario.dnp.gov.co, ingresar su número de cédula, nombres completos y fecha de expedición del documento. El sistema le informará si es o no beneficiario.

#IngresoSolidario el programa creado para ayudar a los más vulnerables del país, llega a un 80% de su meta. El Gobierno Nacional ya entregó el subsidio a 2.423.516 hogares, que cuentan con esta ayuda para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19.https://t.co/yg6SOlEUd3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 13, 2020

¿Qué hacer cuando el número de la cédula no coincide con el nombre y es beneficiario?

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) este caso tiene un tratamiento especial y la recomendación que se hace a todos los que tengan este problema es ponerlo en conocimiento de las autoridades y solicitar la revisión con el administrador del Sisbén de la alcaldía.

¿Se pueden cobrar los tres giros en un solo pago?

Si. El Gobierno reconoció que son conscientes de que hay beneficiarios que aún no cobraron ninguna de las dos ayudas, por lo que se podrá recibir las tres a la vez. “Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario en este mes recibirán el equivalente a $480.000 que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, destacó el presidente de Colombia, Iván Duque.

¿En qué bancos puedo cobrar el bono?

Según dispuso el Gobierno colombiano, el Ingreso Solidario se puede cobrar en las siguientes entidades bancarias:

Nequi

Daviplata

Movii

Ahorro a la mano

Banco Agrario

Bancolombia

