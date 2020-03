Alrededor de un tercio del mundo se encuentra en cuarentena por la pandemia de coronavirus, a muchos los agarró a tiempo para recluirse en un lugar seguro, en familia. Otros tantos tuvieron que hacer hasta lo imposible para poder retornar a sus hogares. Algunos pocos, tuvieron otra suerte, como esta surfista costarricense.

Se trata de Brisa Hennessy, quien se quedó ‘atrapada’ en la pequeña isla paradisíaca de Namotu, perteneciente a las Islas Fiji, cuando se encontraba entrenando para continuar liderando la World Surf League (WSL) con miras a Tokio 2020.

La joven surfista olímpica de 20 años se convirtió así en una de las pocas deportistas que pueden continuar con su entrenamiento y no estar confinada totalmente en casa, a pesar de la cuarentena. En las Islas Fiji se han confirmado cinco casos de Covid-19.

“En este momento me estoy quedando con mi familia en Namotu Fiji, una isla muy pequeña, muy aislada y a la vez segura. Tengo mucha suerte de que el mar sea un lugar seguro y saludable para estar. A pesar de que no hay coronavirus, me estoy lavando las manos, manteniendo la distancia si converso con alguien y lo más importante, disfrutando de la naturaleza desde mi casa con mi familia”, informó Hennessy al portal La República.

“Estoy muy agradecida que nada haya cambiado demasiado donde estamos (por la pandemia). Puedo seguir entrenando ahora que pospusieron algunos torneos de la WCT como la QS Piha Nueva Zelanda y WCT Snapper Rocks. WCT Bells y Margaret River”, agregó.

Se suspendieron las competiciones hasta mayo

Sobre las medidas de la World Surf League (WSL) de aplazar las fechas del mundial de surf, dijo “Estoy muy orgullosa con esta decisión de la WSL de mantenernos sanos tanto a los competidores, familias, entrenadores, personal, de eventos, como los fans que nos visitan en cada fecha. Creo que es una oportunidad para que todos hagamos una pausa y nos protejamos entre todos y protejamos al mundo”.

