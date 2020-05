Minuto a minuto por Depor.com. El coronavirus en Colombia sigue aumentando e incluso el viernes batió su propio récord al registrar 800 casos de coronavirus en un día. No te lo pierdas. La capital Bogotá es la ciudad más perjudicada con 6 591 personas infectadas con el nuevo virus. El presidente colombiano Ivan Duque ya ha implementado medidas para tratar de frenar la curva de contagios en los próximos días. Al día de hoy viernes 29 de mayo, Colombia registra un total de 25,366 contagios y al menos 822 fallecidos a causa de esta pandemia. Los recuperados, por su parte, llegan a 6,665. En total, han muerto 803 personas a causa del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, viernes 29 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, jueves 28 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Sociedad Portuaria Buenaventura de Colombia exporta 24 toneladas de Aguacate Hass con destino a China. Gracias a la ubicación estratégica del puerto, el producto arribará en perfectas condiciones y en menor tiempo.

Coronavirus Colombia | Alcalde de Cali confirmará que la ciudad no se ‘abrirá’ el 1 de junio. Jorge Iván Ospina explicó que los casos de COVID-19 en algunos sectores no permiten la reapertura. El alcalde de los caleños anunciará la decisión esta tarde. Esta ciudad, con 2.168 casos históricos del nuevo coronavirus hasta este momento, es después de Bogotá uno de los territorios más afectados en el país por la pandemia.

Coronavirus Colombia | Confirman los primeros casos de Covid-19 en los Montes de María. Los alcaldes del Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno decretaron toque de queda.

Coronavirus Colombia | Ocupación de UCI por Covid-19 en el Valle es del 27 %, dice la Secretaría de Salud. Con 80 casos confirmados de coronavirus y 60 pacientes con posible contagio, un total de 140 camas de unidades de cuidados intensivos en el Valle del Cauca permanecen ocupadas, del total de 400 destinadas para la atención de esta patología, según lo indicó la Secretaría de Salud Departamental.

Coronavirus Colombia | Más de 40 mil empleos se han reactivado en obras de infraestructura. 40.669 personas que laboran en las obras de infraestructura vial han podido retornar gradualmente a sus puestos de trabajo. Esta reanudación de los empleos hace parte de las estrategias de reactivación económica, en la que se completa una proyección de 55 mil trabajadores en proyectos concesionados.

Coronavirus Colombia | América Latina ya registra 40% de las muertes diarias por coronavirus en el mundo. La región es el nuevo epicentro con Brasil, México, Perú y Chile que se han visto más afectados.

Coronavirus Colombia | Capital de Colombia continuará en cuarentena las próximas dos semanas. El aislamiento preventivo obligatorio continuará en la capital de Colombia durante las próximas dos semanas para contener la pandemia del coronavirus, anunció el jueves la alcaldesa, Claudia López, pese a que otras ciudades del país comenzarán una apertura gradual de algunas actividades de la economía.

Coronavirus Colombia | El fútbol de Colombia obtuvo la autorización del Gobierno para que la pelota vuelva a rodar. En agosto se reiniciaría la Liga BetPlay Dimayor. El Ministerio del Deporte de Colombia dio mayores alcances de los detalles que deberá seguir la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. También se mencionó que los equipos estarán autorizados para reiniciar los entrenamientos desde el 8 de junio.

Coronavirus Colombia | Por la pandemia, bajó la cantidad de venezolanos que viven en Colombia. Entre el 14 de marzo y el 26 de mayo al menos 66.492 venezolanos regresaron a su país desde territorio colombiano. Desde el comienzo de la pandemia, Colombia registra 24.104 contagios y 803 muertes mientras que Venezuela reportó 1.245 casos y 11 decesos.

Coronavirus Colombia | Por aislamiento, Colombia extiende plazo para exigir garantía de productos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer a través de un comunicado de prensa que, por el aislamiento preventivo que vive Colombia por el coronavirus, quedan suspendidos los términos para la reparación o reposición de un producto. La normativa también congela las devoluciones de dinero.

Coronavirus Colombia | Pueblos del Amazonas en Colombia en riesgo por la Covid-19. La región del Amazonas es hoy una de las más afectadas en Colombia por la pandemia de la Covid 19, territorio en donde se estima que por cada 10 mil habitantes, hay 190 personas contagiadas.

Coronavirus Colombia | ¿Pagarán o no la prima de mitad de año en Colombia, en medio de la crisis económica por el coronavirus covid-19? La duda de los trabajadores fue respondida directamente por el Gobierno nacional. “El 50 por ciento de la prima de junio para los trabajadores formales en el rango de un salario mínimo” , dijo este miércoles el presidente Iván Duque durante su programa de televisión diario.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.