El avance del coronavirus en Argentina continúa y a mayor número de pruebas, se incrementan las cifras de contagiados y muertes en el país. De acuerdo al último reporte del Gobierno, los contagios bordean los 4 mil casos positivos y casi 200 muertes. Sigue el minuto a minuto de las noticias en el país, las medidas que viene tomando el presidente Alberto Fernández, así como las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Depor.com encontrarás el minuto a minuto de lo que acontece en el país, así como la entrega de bonos a las familias de bajos recursos. La cuarentena por el COVID-19 en Argentina se extendió hasta el 10 de mayo, tal y como lo aplicó el Gobierno de Perú. Entérate de las últimas novedades y disposiciones en todo el país.

Coronavirus en Argentina, martes 28 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El Gobierno advirtió que por un incumplimiento de las empresas que ingresaron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), un millón de trabajadores podrían percibir con demoras el salario complementario de abril, que se paga en los primeros días de mayo.

Coronavirus en Argentina, lunes 27 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El gobierno nacional relanza hoy una nueva versión de CuidAr, la aplicación que posibilita el autoexamen de síntomas de coronavirus con nuevas herramientas de cuidado y prevención, el permiso de circulación y el contacto a los gobiernos provinciales.

Coronavirus Argentina | Argentina da por terminada la temporada del fútbol de primera división a causa del nuevo coronavirus.

Coronavirus Argentina | En la Ciudad prevén que el aislamiento estricto seguirá al menos hasta fines de ese mes . Así lo confirmaron a Clarín fuentes del Gobierno porteño, cuando aún siguen las repercusiones por el anuncio fallido de Alberto Fernández sobre las salidas recreativas.

Coronavirus Argentina | El presidente Alberto Fernández informó cómo va a hacer la nueva etapa del aislamiento social en Argentina, en el marco de la pandemia producida por el coronavirus.

Coronavirus Argentina | Luego de que se oficializara el anuncio de Alberto Fernández , el gobernador bonaerense Axel Kicillof explicó cómo se implementará el permiso para las salidas recreativas en la provincia de Buenos Aires. El mandatario difundió un mapa que muestra los municipios donde se mantendrán las restricciones a la circulación y donde se habilitarán las “salidas de esparcimiento”.

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de Argentina informó que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 se realizaron 51.900 pruebas para detectar el nuevo coronavirus, lo que representa una tasa de 1.143,8 muestras por millón de habitantes, o 1,14 por cada mil.

Coronavirus Argentina | El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción considera que es posible que muchas empresas no puedan continuar en actividad y deban cerrar con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández : “Deberíamos seguir el conteo con mucha atención. Argentina hoy tiene la tasa de mortalidad más baja del mundo por cada millón de personas en materia de Coronavirus”.

Coronavirus Argentina | CuiAR, la nueva versión de la app Coronavirus Argentina: permite hacer autoexamen de síntomas y tramitar el certificado único de circulación

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.