Minuto a minuto por Depor.com. Aquí te contaremos qué nuevas medidas tomará AMLO hoy domingo 24 de mayo y también actualizaremos las cifras oficiales del COVID-19 en el país azteca. El país cerró con 65,856 casos confirmados y 7,179 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio. No te pierdas todas las noticias a detalle. El coronavirus en México sigue causando estragos. Estas son las cifras oficiales que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se estima que el número real de infectados es mucho mayor.

Coronavirus en México, domingo 24 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | La Secretaría de Salud recuerda a la población los números para participar en la campaña de donación voluntaria de sangre, misma que se utilizará para ayudar a los pacientes que luchan contra el coronavirus en México.

Coronavirus México | El Gobierno de la CDMX compartió una forma sencilla para hacer un cubrebocas efectivo para protegerse contra el coronavirus con materiales que generalmente se encuentran en el hogar. Abajo, el video con la explicación.

Coronavirus México | Este sábado se dio el “banderazo de arranque” para que 27 Centros de Salud puedan funcionar los fines de semana y días festivos para atender, sobre todo, a las personas contagiadas por el coronavirus.

Coronavirus México | Las autoridades sanitarias recuerdan a la población que la jornada de Sana Distancia en México no termina hasta el 30 de mayo, por lo que exhortan a la gente a seguir cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del Covid-19.

Coronavirus México | La noche de este sábado 23 de mayo ocurrió un sismo de 5.5 que sacudió varias regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero . Hasta el momento, no se han reportado lesiones y pérdidas humanas o daños materiales. El epicentro se dio en la región del Istmo de Tehuantepec en punto de las 22:52 horas.

Coronavirus México | Flor Amargo, cantante mexicana, sorprendió a la población de la Ciudad de México al salir a las calles arriba de una combi tocando el piano en plena cuarentena por coronavirus . El acto causó controversia en redes sociales, ya que esta artista ha cosechado a muchos fanáticos pero también hay gente que no está de acuerdo en su estilo.

Coronavirus México | Locatel recomienda apoyar a un vecino si este resulta infectado por coronavirus, primeramente, al no esparcir rumores que afecten su integridad. Además, existe un número para que se pueda informar mejor sobre qué puede realizar en este caso para protegerse a él y a las personas a su alrededor.

Coronavirus México | Tan solo en la capital mexicana han fallecido 1,899 personas, seguido por el Estado de México (842) y Baja California (653). Tabasco es el último estado en rebasar la línea de los 3 mil contagios y ya contabiliza 387 muertes.

Coronavirus México | Este domingo 24 de mayo el país amanece con 65,856 casos confirmados y 7,179 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, sábado 23 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | 1,036 mexicanos que vivían en Estados Unidos murieron por COVID-19. Siete mexicanos han muertos por COVID-19 en el resto del mundo: tres en España, dos en Perú y uno en Colombia, de acuerdo con la SRE.

Coronavirus México | Tlaxcala no registra fallecidos por coronavirus en el último día. En Tlaxcala se ha reducido el número de personas contagiadas por COVID-19 gracias a las 30 altas que se han producido este sábado, lo que deja a la región con 190 casos activos . Desde el inicio de los contagios, 702 personas se han visto afectadas por el virus y en el último día no se han registrado más casos, según los últimos datos oficiales correspondientes al 23 de mayo .

Coronavirus México | Según los últimos datos oficiales, en Ciudad de México han aumentado las personas contagiadas por COVID-19 un 5,51 % tras reportarse 1.106 nuevos casos en el día de hoy, lo que eleva el número total de positivos en la región a 21.182 personas . De todos los casos confirmados, actualmente 19.328 se encuentran activos este sábado. No obstante, el número de personas que han fallecido como consecuencia de la enfermedad es de 1.854 , tras confirmarse la muerte de 100 personas este viernes, según los últimos datos recibidos.

Coronavirus México | Mike Schultz, ciudadano de 44 años residente de San Francisco, superó el coronavirus luego de seis semanas internado en el hospital. Sin embargo, las consecuencias del Covid-19 fueron evidentes ya que perdió más de 20 kilos de peso.

Coronavirus México | Las autoridades sanitarias re cuerda que continúa la convocatoria para médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología para la lucha contra el Covid-19 en México.

Coronavirus México | A ocho días de terminar la jonada de Sana Distancia, la Secretaría de Salud sigue invitando a la gente a unirse a la campaña de donación voluntaria de sangre para ayudar a las personas que luchan por su vida contra el Covid-19.

Coronavirus México | Científicos alemanes de la Universidad de Ulm detectaron la presencia del nuevo coronavirus en la leche de una mujer contagiada con Covid-19. Los virólogos analizaron la leche de dos mujeres con síntomas tras compartir una habitación de hospital después de dar a luz. Ellas y sus recién nacidos dieron positivo en el test de Covid-19.

Coronavirus México | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promovió los medicamentos antimaláricos para tratar el coronavirus, pero no funcionaron y se vincularon a un mayor riesgo de muerte y arritmias en un nuevo estudio publicado el viernes en la revista The Lancet que abarcó a casi 100.000 pacientes en diversas partes del mundo.

Coronavirus México | La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la llegada de tres millones de cubrebocas quirúrgicos y 80 ventiladores desde China. Este es el decimosegundo vuelo México-China con insumos médicos.

Coronavirus México | La Secretaría de Salud informó que hasta el 22 de mayo hay 62,527 casos confirmados, 13,347 confirmados activos y 6,989 defunciones confirmadas. Los datos han ido aumentando y solo quedan 8 días de la Jornada de Sana Distancia.

Coronavirus México | El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, envió un mensaje a toda la población mexicana donde recordó que quedan ocho días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que el 30 de mayo termina para avanzar a una nueva fase llamada 'Nueva Normalidad.

Coronavirus México | Los personajes de Plaza Sésamos volvieron a apoderarse por unos minutos de las redes sociales de la Secretaría de Salud y este sábado por la mañana, Beto y Enrique enviaron un mensaje para los pequeños del hogar para cuidarse en esta época.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, viernes 22 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | El próximo 1 de junio se reactivarán diferentes sectores y actividades económicas en varias zonas del país, bajo el esquema de la “Nueva Normalidad”. Sin embargo, en el sector turístico aún persiste la incertidumbre, ya que mientras algunos destinos turísticos se dicen listos para reiniciar actividades, hay otros que se niegan a reabrir sus playas.

Coronavirus México | La pandemia sigue causando estragos en México. En el aspecto laboral los jóvenes han sido los más golpeados ya que 375,714 menores de 30 años han perdido su trabajo en los meses de marzo y abril. Esto representa un 55% de las plazas perdidas que han sido 685,840, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Coronavirus México | Últimos datos oficiales indican que en Nuevo León ha crecido la cifra de personas contagiadas por coronavirus un 1,96 % tras registrarse 20 nuevos casos en el día de hoy, lo que eleva el número total de positivos en la región a 1,043 personas.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 59,567 casos confirmados de contagio y 6,510 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 40,152.

Coronavirus México | A través de su cuenta de Twitter, Macelo Ebrard, secretario de Relacones Exteriores, mencionó que la décimosegundo aeronave procedente de China que llegará al país transporta más equipo médico que ayudará a combatir la pandemia del COVID-19.

Coronavirus México | De acuerdo con el Programa Nacional de Transición Agroecológica y del Patrimonio Biocultural que impulsa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), uno de sus principales objetivos es la conservación de la diversidad biológic a con la coexistencia de la diversidad cultural.

Coronavirus México | La crisis también ha afectado la economía del narcotráfico en México, donde la reducción de espacios de oferta y la disrupción de las cadenas han llevado a los cárteles a diversificar sus operaciones. Reflejo de ello es la caída anual de 24,61 % en el primer cuatrimestre de 2020 de los delitos contra la salud, como se llama en México a los crímenes federales que involucran, entre otros, la producción, transporte, tráfico, comercio, posesión y suministro de drogas.

Coronavirus México | Por noveno año consecutivo, este sábado la organización “Pasos por la Vida” se manifestará en favor del respeto a la vida y en oposición “a las leyes que pretenden imponer una cultura de muerte” en el país. Lo hará a través de una 'marcha vía online’.

Coronavirus México | El Consulado de México en Raleigh reinició algunos de sus servicios. Según se informó en un comunicado, la agencia consular reanudará los siguientes trámites: expedición de pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar y protección consular. Indicaron que la atención será limitada para seguir los lineamientos emitidos por las autoridades estatales.

Coronavirus México | El Torneo Clausura 2020 de la Liga MX fue cancelado el viernes debido a que no existen las condiciones óptimas para celebrarlo por la pandemia del COVID-19, informó la Liga MX, el órgano que rige el deporte en el país que agregó que la competencia no tendrá un campeón.

Coronavirus México | El Gobierno de México ha entregado un total de 740,709 créditos mediante siete programas que buscan disminuir los efectos negativos económicos generados por la pandemia del COVID-19, informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Coronavirus México | La automotriz estadounidense General Motors reinició algunas operaciones en dos complejos ubicados en México, y posiblemente los trabajos seguirían incrementándose, dijo la firma en un comunicado. La reapertura de las plantas en los complejos Ramos Arizpe y Silao son un signo positivo para el sector automotriz de Norteamérica, cuyas líneas de suministro están altamente interconectadas.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, jueves 21 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | México apuesta por la terapia de plasma como tratamiento para COVID-19. Autoridades sanitarias de México solicitan a los pacientes que se recuperaron de covid-19 que donen plasma para aplicarlo en una terapia alternativa. El objetivo es ayudar a tratar a quienes estén en una etapa grave de la enfermedad. Los resultados de este tratamiento aún están por conocerse, pero ya se sabe que el plasma convaleciente es rico en anticuerpos.

Coronavirus México | México impulsa la producción de mascarillas como solución a la escasez. El Gobierno de Ciudad de México impulsó la producción de sus propias mascarillas N95 financiando un proyecto conjunto entre la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y la empresa Atfil, para de esta forma abastecer a su personal sanitario frente a la pandemia de COVID-19 .

Coronavirus México | CDMX prevé aumentar pruebas de coronavirus ante regreso a actividades. Ante el regreso de actividades en la CDMX, las autoridades ampliarían el número de pruebas de coronavirus para rastrear a contactos de enfermos.

Coronavirus México | La Secretaría de Turismo (Sectur) convocó a una cruzada nacional para viajar por México, después de reconocer que por la pandemia del COVID-19 el sector atraviesa por la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial.

Coronavirus México | Un estudio elaborado por el centro de análisis y evaluación de operación gubernamental México Evalúa, con información de cada entidad federativa, señala que Aguascalientes es uno de los tres estados que más recursos ha destinado para enfrentar la contingencia sanitaria (1,827 millones de pesos).

Coronavirus México | El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para poner atención en el aumento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, la cual consideró puede haber aumentado debido a la pandemia del COVID-19.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 56,594 casos confirmados de contagio y 6,090 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 38,419.

Coronavirus México | BBVA México estima que el país sumará entre 12 y 16,4 millones de nuevos pobres a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 hasta alcanzar entre el 58 % y el 61,9 % de la población, reveló un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Coronavirus México | Derivado de un amparo promovido por diversas organizaciones, un juez de Chihuahua ordenó medidas cautelares para proteger la salud de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos ante la pandemia. Entre ellas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador destine recursos federales para la atención y protección de esta población.

Coronavirus México | El puente aéreo entre México y China establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y operado por Aeroméxico para el traslado de suministros médicos completó su décimoprimer viaje, superando las mil toneladas de carga transportadas desde Asia.

Coronavirus México | Los trabajadores de servicios y comercio de México y Estados Unidos serán los más afectados por las restricciones al tránsito en la frontera. Para mitigar la propagación del COVID-19, ambos países acordaron extender hasta el 22 de junio las limitaciones a los cruces.

Coronavirus México | Ocho futbolistas del Santos, club de la Liga MX, dieron positivo justo en los días en que se espera la decisión de cancelar o reanudar el Torneo Clausura 2020. “Este fue el resultado de los estudios médicos que se realizó”, apuntaron mediante un comunicado.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, miércoles 20 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Dan positivo a covid-19 seis funcionarios de Oaxaca. Entre los seis casos hay dos secretarios del gobernador Alejandro Murat.

Coronavirus México | CdMx estará en semáforo rojo hasta el 15 de junio, dice Sheinbaum. Explicó que el semáforo estará basado en la ocupación hospitalaria de la capital.

Coronavirus México | Presentan plan de nueva normalidad en CdMx ante covid-19. El gobierno capitalino presentó el Plan de Reapertura de la Ciudad de México. Te decimos paso a paso cómo funciona.

Coronavirus México | La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos comenzó a deportar a mexicanos detenidos tratando de cruzar ilegalmente hacia California en vuelos que llegan hasta la Ciudad de México, que ahora es el epicentro de los contagios en ese país y que está a 1,700 millas de distancia de la frontera.

Coronavirus México | En México la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 podría demorar hasta cuatro años, debido a los trámites regulatorios. Así lo advirtió la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Coronavirus México | El panorama para volver a la normalidad es complejo en cada entidad del país y este miércoles Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el “Plan gradual hacia la nueva normalidad”, el cual contempla que las actividades deportivas sin público podrán reanudarse el 1 de julio.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 54,346 casos confirmados de contagio, mientras que los muertos se cuentan en 5,666. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 37,325.

Coronavirus México | México registró 2,950 asesinatos en abril, una caída de apenas 1,66 % frente a los 3,000 homicidios dolosos de marzo, el mes más mortífero de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador pese al coronavirus, informaron este miércoles funcionarios de seguridad.

Coronavirus México | El COVID-19 ha representado importantes afectaciones para los empleados de sectores esenciales en la economía mexicana y un ejemplo de ello es Petróleos Mexicanos (Pemex), compañía que ha registrado hasta el moento 1,187 casos positivos, además de que esta enfermedad ha cobrado la vida de 153 trabajadores.

Coronavirus México | La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana que mantendrán las tareas de sanitización en los espacios con gran afluencia, como ser el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Coronavirus México | Agentes de la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) rescataron, sanos y salvos, a 14 trabajadores de la salud que se encontraban privados de la libertad en hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Coronavirus México | El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,, señaló que el remdesivir no está autorizado en el país ni en el mundo contra la enfermedad.

Coronavirus México | Para evitar la saturación de las áreas de Patología en hospitales mexiquenses con cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, el Instituto de Salud del Estado de México dispuso de 16 tráileres refrigerantes en igual número de hospitales para almacenar los cuerpos.

Coronavirus México | Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) el tercer vuelo de FedEx con insumos médicos procedentes de Estados Unidos para combatir la pandemia. El tercer cargamento con 20 ventiladores de la empresa Hamilton Medical forman parte de la compra de gobierno federal como apoyo a combatir el COVID-19.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de acuerdo con las proyecciones, en el Valle de México comenzará a ir bajando el número de contagios, pero llamó a continuar con las medidas de sana distancia para no tener de nuevo un incremento.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.