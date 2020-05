El coronavirus sigue ganando terreno en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, donde ya se pasó el millón de contagiados en todo el país. Esto hace imperioso el hallazgo de una próxima vacuna, que permita el retorno a las actividades sin el miedo a contagio. No obstante, no es tan sencillo y no será tan rápido como se necesita.

El prestigioso diario The New York Times entrevistó a varios científicos con el objetivo de determinar qué tan cercano puede estar el descubrimiento de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Las respuestas fueron contundentes: la fórmula que contrarreste el virus no llegará pronto.

El tiempo mínimo que ha tomado el desarrollo de diferentes vacunas con éxito ha sido al menos cuatro años, lo que significa que si los países esperan a que esta salga primero antes de que se reaperture su economía, llevarían a su nación a la quiebra. Un sacrificio que ningún mandatario estaría dispuesto a asumir, por lo para acelerar el proceso, recomiendan las siguientes indicaciones.

1. Hay que asumir que ya tenemos el virus

Cuando se estudian los virus y se busca una vacuna, los investigadores necesitan años para garantizar el financiamiento, obtener aprobación y llegar a resultados de estudios pieza por pieza. Hoy en día no se tiene ese periodo de gracia, por lo que es necesario acelerar procesos.

“Si quieres cumplir con ese plazo de dieciocho meses, una manera de hacerlo es poner tantos caballos como puedas en la carrera”, dijo Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la Facultad de Medicina de la Universidad Baylor, para The New York Times. Esto, teniendo en cuenta que, a la fecha, ya existen al menos 254 terapias y 95 vacunas relacionadas con la COVID-19.

Pese a que solo el 10% de los fármacos que se estudian llegan a ser aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), la ventaja que se tiene es que el SRAG y el SARS-CoV-2, que causan el coronavirus, son idénticos en casi el 80% y ambos usan las llamadas proteínas de espiga para adherirse a un receptor específico (células de pulmones humanos).

2. Hacer los ensayos a “velocidad pandémica”

Tras la aprobación del estudio, se pasa a los ensayos con humanos por fases, para analizar los efectos de la fórmula. Esto puede tomar meses, pero “si lo hacemos del modo convencional, no hay manera de cumplir con ese plazo de dieciocho meses”, dijo Akiko Iwasaki, una profesora de Inmunobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes, para The New York Times.

Una manera de acelerar los procesos es combinar varias fases y hacer pruebas de las vacunas en más personas sin esperar tanto tiempo. Por ejemplo, el mes pasado, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos mostró una cronología superpuesta que le permitió moverse, como ellos lo denominaron, a “velocidad pandémica”.

No obstante, la posible vacuna puede tener efectos adversos, incluso, haciendo que la persona se contagie con más facilidad, por lo que es recomendable que los investigadores no infecten con el coronavirus a los participantes vacunados para ver cómo se comporta el cuerpo. Toca esperar hasta que algunos voluntarios contraigan el virus de manera natural. “Es por eso que desarrollar vacunas toma tanto tiempo”, dijo Iwasaki.

Si una vacuna resulta ser exitosa en los primeros ensayos, los reguladores podrían emitir una disposición de uso de emergencia para que los médicos, las enfermeras y otros trabajadores esenciales pudieran ser vacunados de inmediato, como el caso de las investigaciones en la Universidad de Oxford. Esta institución anunció que su vacuna contra el COVID-19 podría estar lista para uso de emergencia en septiembre, si los ensayos resultan exitosos.

3. Empecemos a preparar las fábricas ya

Con el fármaco listo y aprobado, es momento de tener listo los recursos necesarios para producir en masa (miles de millones de dosis) para que sean aplicados a todo el mundo. Esto implica -incluso- la construcción de nuevas instalaciones para elaborar las vacunas. Sin embargo, no es necesario esperar a que se tenga la fórmula lista, se puede empezar generando los ambientes desde ahora.

“Simplemente, no pueden esperar”, afirmó Iwasaki. “Si resulta ser una vacuna terrible, no la distribuirán. Pero al menos tendrán la capacidad” para generar los fármacos cuando esté lista. En ese sentido, la Fundación Bill y Melinda Gates afirma que construirá fábricas para siete vacunas. “Aunque terminemos solo eligiendo máximo dos de ellas, vamos a financiar la fabricación de las siete, para así no perder tiempo”, dijo Bill Gates durante una aparición en The Daily Show.

Los fabricantes necesitan adquirir miles de millones de viales y miles de millones de tapones para sellarlos. Además de máquinas sofisticadas para llenarlos con precisión, y cada vial es examinado en una línea de alta velocidad. Posteriormente, los viales son almacenados, distribuidos y entregados a la población a través de una cadena de instalaciones y camiones con temperatura controlada. En cada una de estas etapas existen dificultades, afirmó Vijay Samant, ex director de fabricación de vacunas en Merck, para The New York Times.

4. Agilizar las aprobaciones regulatorias

Uno de los puntos críticos al momento de llegar a la fórmula idónea es la aprobación de la FDA. El visto bueno suele tardar un año entero, durante el cual científicos y comités consultivos examinan los estudios para asegurarse de que la vacuna es tan segura y efectiva como los fabricantes dicen, a fin de evitar tragedias, como la primera vacuna contra la polio en los años cincuenta. Aquella vez, el virus no estaba complemente muerto y ocasionó la muerte de varios niños.

El escenario del coronavirus está acelerando los procesos, incluso, la manera en la que puedan ser examinadas las posibles vacunas. No obstante, los más interesados en que haya una propuesta idónea de vacuna son los inversionistas. “Estas empresas de biotecnología están emitiendo un montón de comunicados de prensa”, afirmó Peter Hotez. “Solo tienes que darte cuenta de que están escribiendo esto para sus accionistas, no para fines de salud pública”, concluyó.

