El coronavirus cobra más terreno en el planeta, por lo que se hace necesario rastrear el mayor número de contagios, para así generar estrategias focalizadas, especialmente, en países donde hay escasez tecnológica. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado el desarrollo de una aplicación que podría ayudar a sus usuarios a evaluar si tienen o no el COVID-19.

El jefe de información de la OMS, Bernardo Mariano, explicó para Reuters que este mes se espera lanzar la nueva App que no solo proporcionará información del virus y un cuestionario para identificar los síntomas del COVID-19, sino también que servirá para rastrear a los contagiados en zonas de difícil acceso.

Una de las posibles funciones que se alistan es la de añadir el rastreo de contactos basada en Bluetooth, ya que de usarlo masivamente, se podrá detectar puntos críticos de contagio y así también se logrará establecer las zonas donde se requiera de más ayuda.

También dará la oportunidad de que se pueda dar información individual por países, como -por ejemplo- dónde y de qué manera hacerse la prueba para la detección del coronavirus.

En países de América del Sur y África se espera que ayude aún más, ya que con el creciente aumento de casos, es necesario contar con tecnología extra para reforzar los esfuerzos de control, especialmente, en territorios donde se carece de equipos e ingenieros que desarrollen programas propios o porque se tiene un límite de pruebas por hacer.

“El valor [de esto] es realmente para los países que no tienen nada”, indicó Mariano , precisando que lo que se busca es ayudar a las naciones con información exacta y a gran escala. “Estaríamos dejando atrás a los que no son capaces [de proporcionar una aplicación] y que tienen sistemas de salud frágiles”, si no se toman acciones, cerró el funcionario.

